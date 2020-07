Formula 1 PIRELLI  Βρετανικό Grand Prix –Ποια ελαστικά επέλεξαν και γιατί 

Έγιναν δυο διαφορετικές επιλογές ελαστικών για τους δυο συνεχόμενους αγώνες στο Silverstone. Για το Βρετανικό Grand Prix που έχει ως χορηγό ονόματος την Pirelli αυτό το Σαββατοκύριακο, επιλέχθηκαν οι γόμες: C1 ως P Zero άσπρη/σκληρή, C2 ως P Zero κίτρινη/μέση, και C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Μια βδομάδα αργότερα στο επετειακό Grand Prix για τα 70 χρόνια, η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή: γόμα C2 ως σκληρή, γόμα C3 ως μέση και γόμα C4 ως μαλακή. Αυτό προσθέτει στην ιστορία της Formula 1: Για πρώτη φορά γίνονται δυο διαφορετικές επιλογές γομών για δυο συνεχόμενους αγώνες στην ίδια τοποθεσία.



Η επιλογή αυτή έγινε για να προστεθεί ένας απρόβλεπτος παράγοντας από τον έναν αγώνα στον άλλο. Έτσι οι ομάδες θα χρειαστεί να σκεφτούν ξανά τη στρατηγική τους για το δεύτερο Σαββατοκύριακο, στο Silverstone. Κατά το πρώτο ημίωρο του FP2 στο 70στο Επετειακό Grand Prix, όλες οι ομάδες θα δοκιμάσουν πρωτότυπα ελαστικά 13 ιντσών για τη νέα χρονιά. Η Pirelli ετοιμάζει το σχέδιο ώστε να αξιολογήσει την εξέλιξη των ελαστικών για το 2021: Θα είναι η τελευταία χρονιά με ελαστικά 13 ιντσών για τη F1.



Το Silverstone είναι ο πρώτος φετινός αγώνας όπου τα ελαστικά θα δοκιμαστούν πραγματικά σκληρά. Γι’ αυτό και είναι η πρώτη φορά φέτος που παρουσιάζεται η πιο σκληρή γόμα της γκάμας, η C1. Αυτό οφείλεται στα μεγάλα ενεργειακά φορτία που μεταφέρονται διαμέσου των ελαστικών στις παρατεταμένες και πολύ γρήγορες στροφές, όπως το σύμπλεγμα Maggots και Becketts που φορτίζει τα ελαστικά με συνδυασμό δυνάμεων G.



H πίστα του Silverstone έχει στρωθεί με νέο ασφαλτοτάπητα δυο φορές τα τελευταία δυο χρόνια. Σε σχέση με την περσινή χρονιά η επιφάνεια είναι λίγο πιο «ώριμη» με λιγότερη ολισθηρότητα καθώς η πίσσα κατακάθεται. Η τραχύτητα του οδοστρώματος βρίσκεται στο μέσο όρων των πιστών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.