Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025

Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε διεθνές επίκεντρο του μπόουλινγκ από τις 3 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, μέσα από την σπουδαία διοργάνωση Freedom24 Dimitris Karetsos Bowling Tournament 2025, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα μπόουλερ Δημήτρη Καρέτσου και θα διεξαχθεί στην Καλαμαριά, στις εγκαταστάσεις του “Ten Pin Bowling Center”.

Παρόντες στους αγώνες θα δηλώσουν περίπου 170 αθλητές και αθλήτριες από επτά χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ισραήλ, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία και Ελλάδα), που θα διεκδικήσουν πλούσια χρηματικά έπαθλα, συνολικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ, σε επτά διαφορετικές κατηγορίες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται έμπειροι Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές, με μεγάλες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και πολλά ανερχόμενα ταλέντα, που υπόσχονται συναρπαστικές μάχες και έντονο ανταγωνισμό!

Η φετινή διοργάνωση έχει ως Ονομαστικό Χορηγό τη Freedom24 και υλοποιείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (EBF).

Το Dimitris Karetsos Bowling Tournament αποτελεί έναν θεσμό που ξεκίνησε το 2016 και φέρει το όνομα του θρύλου του ελληνικού μπόουλινγκ Δημήτρη Καρέτσου, ο οποίος είχε κατακτήσει ως αθλητής τέσσερα χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Εθνικών Πρωταθλητών (ECC), ένα χάλκινο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Ανδρών, 19 μετάλλια σε Μεσογειακά Πρωταθλήματα και 13 πανελλήνιους τίτλους, ενώ παράλληλα υπήρξε δάσκαλος και εμπνευστής για πολλούς αθλητές που ακολούθησαν τα βήματά του.

Μέσα στα οκτώ προηγούμενα χρόνια, στο τουρνουά συμμετείχαν 546 διαφορετικοί αθλητές και αθλήτριες, που κατέγραψαν αθροιστικά 1.113 συμμετοχές, με τα μεγέθη να εκτοξεύονται φέτος ακόμα ψηλότερα.

Οι προκριματικοί της διοργάνωσης θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, με καθημερινή δράση στο “Ten Pin Bowling Center” της Καλαμαριάς, ενώ το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου με τους τελικούς σε όλες τις κατηγορίες (08:30 - 18:30) και την απονομή των επάθλων (18:30 - 19:00). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Freedom24 Dimitris Karetsos Bowling Tournament 2025 υπάρχουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης https://www.dimitriskaretsos.com/.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Καρέτσος

O Δημήτρης Καρέτσος γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου. Ασχολήθηκε με το bowling τελείως τυχαία, όταν έβαλε στοίχημα με τα ξαδέρφια του το 1975.

Κατέκτησε το πρώτο του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 1984. Πρώτη φορά σαν παίκτης, συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα το 1989 στην Βαρκελώνη. το 1991 στου Πανευρωπαϊκούς του Σαν Μαρίνο κέρδισε το πρώτο του μετάλλιο.

Το 2002 στην Ολλανδία, 2004 και 2010 στην Τουρκία κέρδισε τρία ακόμα χάλκινα μετάλλια.

O Δημήτρης Καρέτσος κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους 1ους Μεσογειακούς στην Κύπρο το 1994 και συνολικά 19 μετάλλια από τα οποία 10 χρυσά στις 5 διοργανώσεις Μεσογειακών αγώνων που αγωνίστηκε.

Κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό του 2007 στην Αυστρία.

Το πρώτο του επίσημο 300άρι το έκανε στην Κηφισιά το 1995 και ακολούθησαν πολλά από τότε.

Κατέκτησε σαν προπονητής το χρυσό μετάλλιο με την ομάδα Junior στο Πανευρωπαϊκό του 2007 στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Καρέτσος ήταν πατέρας τριών παιδιών, του Θανάση της Ελισσάβετ και του Γιάννη.

