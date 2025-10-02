Eύκολη και γρήγορη μπουγάτσα με κρέμα και κανέλα

Μία γλυκιά συνταγή από τον Γιώργο Πορφύρη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν έχετε λαχταρίσει μία μπουγάτσα αλλά θέλετε το φύλλο να το φτιάξετε μόνοι σας ο Γιώργος Πορφύρης τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef σας έχει μία ωραία συνταγή την οποία μπορείτε να φτιάξετε στο άψε-σβήσε. 

Ο Γιώργος Πορφύρης έφτιαξε μπουγάτσα 

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία. 

Eύκολη και γρήγορη μπουγάτσα με κρέμα και κανέλα

Υλικά της Συνταγής  

500 γρ φύλλο κρούστας
200 γρ βούτυρο
1 ζαχαρούχο
1 ποτήρι γάλα
1/2 ποτήρι νερό
2 βανιλίνες
Άχνη κανέλα για σερβίρισμα
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

Σε ένα ταψί τοποθετούμε τα φύλλα βουτυρωμένα καλά σε ότι σχήμα θέλουμε και προψήνουμε ελαφρώς  για 15 λεπτά στους 170 μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα.

Παράλληλα φτιάχνουμε την κρέμα σε ένα μεγάλο μπολ.

Περί χύνουμε τα φύλλα και ξανά ψήνουμε για περίπου 30-45 λεπτά στους 170.

Σερβίρουμε με άχνη και κανέλα.

Δείτε την εκπομπή Breakfast@Star

