ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!

Πώς μπορεί ένας απλός φραπέ να μετατραπεί σε κάτι τελείως διαφορετικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 19:30 Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
07.09.25 , 18:53 Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
07.09.25 , 17:44 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
07.09.25 , 17:28 ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!
07.09.25 , 16:58 Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα
07.09.25 , 16:49 Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
07.09.25 , 16:48 Ο Τζον ξεναγεί το Route 360 στην πρωτεύουσα του Niue!
07.09.25 , 16:38 «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι
07.09.25 , 16:30 Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
07.09.25 , 16:05 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
07.09.25 , 15:31 Τέμπη: Eπεισόδια Μετά Τη Συγκέντρωση Στις 6/9/25
07.09.25 , 15:16 Route 360: Ο γύρος του Νησιού κρύβει υπέροχες εμπειρίες
07.09.25 , 15:14 Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
07.09.25 , 15:10 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!
07.09.25 , 14:28 Oι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/09/2025- 14/09/2025
Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
Eλεωνόρα Ζουγανέλη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Χίο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φραπέ …μπουγάτσα είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ, που πέρασαν το μεσημέρι της Κυριακής από το περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης, μπροστά από τον Πύργο του ΟΤΕ.

Έμπειροι baristas της πόλης μοιράστηκαν τα μυστικά του καφέ και έδειξαν πώς μπορεί ένας απλός φραπέ να μετατραπεί σε κάτι τελείως διαφορετικό, συνδυάζοντας δύο από τις πιο «κλασικές» γεύσεις της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα ποτήρι!

Ο καφές φραπέ είναι ένας στιγμιαίος καφές με νερό, ζάχαρη, πάγο και καφεΐνη και για την κατασκευή του απαιτείται η γνωστή φραπιέρα. Αποτελεί από τα δημοφιλέστερα δροσιστικά ροφήματα της Ελλάδας, το οποίο αναζητούν και οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι έμπειροι baristas, η μαγεία κρύβεται στις παραλλαγές.

Φραπέ με παγωτό, με Baileys ή με κρύο αφρόγαλο, ένα ποτό που μπορεί να γίνει ακόμη πιο «παιχνιδιάρικο ή ακόμη πιο εκλεπτυσμένο», ανάλογα με τη διάθεση αλλά και τις ιδέες των baristas, όπως ήταν και η παραλλαγή της …μπουγάτσας που «αποκαλύφθηκε» στο κοινό με την ανάλογη κρέμα σε μορφή αφρού και την κανέλα στην κορυφή.

Καφέδες «φραπέ μπουγάτσα» μοιράστηκαν μέσα σε δίσκο στο περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης και αυτό που χρειαζόταν κάποιος ήταν να δοκιμάσει αρχικά με το καλαμάκι τον παχύ αφρό για να πάρει ο ουρανίσκος όλη τη γεύση και στη συνέχεια να ανακατέψει πολύ καλά για να πιει το παγωμένο του καφεδάκι.

«Η Θεσσαλονίκη από το 2021 ανήκει στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας UNESCO και το τμήμα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία το γεγονός αυτό. Η γαστρονομία μπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο επισκεψιμότητας. Ζούμε τον τουρισμό της εμπειρίας και θέλουμε οι επισκέπτες, γυρνώντας στις πατρίδες τους, να μιλούν για το τι έζησαν. Και η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης έχει να τους δώσει πολλές εμπειρίες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης.

Ο κ. Γάκης συμπλήρωσε πως, μέσω αυτών των εκδηλώσεων, επιδίωξη είναι να παρουσιαστούν και άλλες εκδοχές προϊόντων, για τα οποία φημίζεται η Θεσσαλονίκη, όπως οι λουκουμάδες. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η θεματική ενότητα «Η γλυκιά ιστορία του Λουκουμά».

Καθ' όλη τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ, στο περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης θα γίνουν πολλές ακόμη παρουσιάσεις και δράσεις από το Τμήμα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, ώστε να αναδειχθεί ο πολιτισμός, η τουριστική ταυτότητα και η δημιουργικότητα της πόλης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
 |
ΔΕΘ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top