Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 30/03/2026 – 05/04/2026

Η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου μας υποδέχεται με μια πιο γήινη, αισθησιακή διάθεση στα ερωτικά. Με την Αφροδίτη στον Ταύρο, από τις 30/03/2026 έως τις 24/04/2026, ενισχύεται η ανάγκη για σταθερότητα και ουσιαστική επαφή. Οι στιγμές που έχουν αξία τώρα είναι απλές αλλά ουσιαστικές: ένα φαγητό μαζί, μια αγκαλιά, χρόνος που μοιράζεστε χωρίς ένταση και υπερβολές. Υπάρχει ανάγκη να νιώσετε ασφάλεια και να δείτε πράξεις, όχι μόνο λόγια. Οι σχέσεις που έχουν βάση μπορούν να ηρεμήσουν και να απολαύσουν αυτή τη φάση, ενώ στις νέες ερωτικές ιστορίες ο ρυθμός είναι πιο αργός αλλά σταθερός.

Στις 02/04/2026 η Πανσέληνος στον Ζυγό φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις, την ανάγκη για αρμονία, ισορροπία και ισότιμη σύνδεση, αλλά κυρίως αποκαλύψεις που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Πράγματα που ήταν θολά, μισοειπωμένα ή βασίζονταν σε προσδοκίες, τώρα φωτίζονται και σας αναγκάζουν να δείτε την πραγματικότητα πιο καθαρά, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι εύκολο συναισθηματικά. Απέναντι από αυτή την Πανσέληνο βρίσκονται ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, κάτι που δείχνει πως καταστάσεις δοκιμάζονται στην πράξη. Από τη μία καλείστε να δείτε τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι, και από την άλλη να ξεχωρίσετε τι είναι αληθινό από αυτό που ίσως είχατε εξιδανικεύσει.

Με το τρίγωνο του Πλούτωνα η ένταση δυναμώνει, φέρνοντας βαθύτερα συναισθήματα στην επιφάνεια. Μια σχέση μπορεί να περάσει σε πιο ουσιαστικό επίπεδο μέσα από ειλικρινή ξεκαθαρίσματα ή να φανεί ότι δεν έχει τη βάση που πιστεύατε. Είναι μια στιγμή αλήθειας που σας καλεί να αφήσετε πίσω τις αυταπάτες και να κρατήσετε μόνο ό,τι έχει πραγματικό βάθος, ισορροπία και προοπτική.

