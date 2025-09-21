Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 22/09/2025 – 28/09/2025

Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει δυναμική ενέργεια στα ερωτικά, με τον Άρη να εισέρχεται στον Σκορπιό στις 22/09/2025, στο ζώδιο που κυβερνά στην παραδοσιακή αστρολογία. Αυτή η θέση ενισχύει το πάθος, την ένταση και την επιθυμία για βαθύτερη σύνδεση στη σχέση σας.

Αν βρίσκεστε σε σχέση, μπορεί να νιώσετε μια επιθυμία για πιο έντονες και παθιασμένες στιγμές με τον/τη σύντροφο σας, ενώ για τους ελεύθερους το φλερτ γίνεται πιο έντονο και συναρπαστικό.

Την ίδια ημέρα, ο Ήλιος περνάει στον Ζυγό, σηματοδοτώντας τη Φθινοπωρινή ισημερία και δίνει έμφαση στην ισορροπία, την αρμονία και τη συνεργασία μέσα στις σχέσεις.

Ωστόσο, η αντίθεση με τον Ποσειδώνα στις 23/09/2025 μπορεί να δημιουργήσει κάποια ασάφεια ή μπερδέματα, ίσως με παρανοήσεις ή υπερβολικές προσδοκίες.

