Σελήνη στον Τοξότη: Σε προτεραιότητα οι σχέσεις και οι επαφές!

Καλό μήνα! Η Σελήνη βρίσκεται ήδη στο ελεύθερο και ταξιδιάρικο περιβάλλον του Τοξότη και η μόνη σημαντική όψη της είναι το εξάγωνο με τον Άρη στον Ζυγό, δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις και τις επαφές μας. Μια πιο ευγενική προσέγγιση απέναντι στους άλλους είτε είναι οι άνθρωποι της οικογένειας, είτε της δουλειάς μας, είτε ακόμη κι αυτοί που έχουμε δοσοληψίες μαζί τους στην καθημερινότητά μας, μπορεί να δώσουν ένα πιο χαλαρό χαρακτήρα στην ημέρα μας.

Διαβάστε περισσότερα στο asibiliou.gr