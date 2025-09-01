Σελήνη στον Τοξότη: Σε προτεραιότητα οι σχέσεις και οι επαφές!

Πώς θα είναι η σημερινή μέρα για τα 12 ζώδια

Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλό μήνα! Η Σελήνη βρίσκεται ήδη στο ελεύθερο και ταξιδιάρικο περιβάλλον του Τοξότη και η μόνη σημαντική όψη της είναι το εξάγωνο με τον Άρη στον Ζυγό, δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις και τις επαφές μας. Μια πιο ευγενική προσέγγιση απέναντι στους άλλους είτε είναι οι άνθρωποι της οικογένειας, είτε της δουλειάς μας, είτε ακόμη κι αυτοί που έχουμε δοσοληψίες μαζί τους στην καθημερινότητά μας, μπορεί να δώσουν ένα πιο χαλαρό χαρακτήρα στην ημέρα μας. 

Διαβάστε περισσότερα στο asibiliou.gr

ΖΩΔΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΖΩΔΙΑ
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
