Σελήνη στον Λέοντα: Εκφράστε συναισθήματα και σκέψεις με άνεση

Πώς θα είναι ο Ιούλιος κι ο Αύγουστος για τα 12 ζώδια του κύκλου;

Μια πιο ευχάριστη μέρα σηματοδοτεί η είσοδος της Σελήνης στον Λέοντα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Με κάποιο τρόπο η Σελήνη είναι βοηθητική για να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να κινηθούμε με περισσότερη αισιοδοξία στην πορεία της ημέρας.

Η σύνοδος με τον Ερμή υποστηρίζει την επικοινωνία και μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας με μεγαλύτερη άνεση και να ξέρουμε ότι θα τα λάβουν υπόψη τους και οι άλλοι.

