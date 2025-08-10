Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 11/08/2025 – 17/08/2025

Αυτή η εβδομάδα έρχεται με μια ανάσα δροσιάς και αισιοδοξίας για την ερωτική μας ζωή. Μετά από αρκετές μέρες ασάφειας και καθυστερήσεων, ο Ερμής από τις 11/08/2025 επιστρέφει σε ορθή πορεία και βάζει τέλος στις παρεξηγήσεις, τα μπερδέματα και τα «γράψε-σβήσε» στα μηνύματα.

Τώρα, επιτέλους, μπορούμε να πούμε αυτά που νιώθουμε και να τα πούμε σωστά. Αν κάτι είχε μείνει στη μέση, τώρα είναι η ώρα να συνεχιστεί με καλύτερους όρους.

Η πιο μαγική μέρα του καλοκαιριού είναι αναμφίβολα η 12η Αυγούστου 2025. Η Αφροδίτη συναντά τον Δία στον τρυφερό Καρκίνο και φέρνει αγκαλιές, τρυφερότητα και ρομαντισμό σε μεγάλες δόσεις.

Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε κάτι βαθύτερο, ενώ για όσους/όσες είναι ήδη σε σχέση, η ατμόσφαιρα γίνεται ιδανική για πιο γλυκές, συναισθηματικές στιγμές, ακόμα και για να ειπωθεί ένα «σ’ αγαπώ» με νόημα.

Η όψη αυτή δεν είναι απλώς ρομαντική, είναι και τυχερή: ό,τι ξεκινήσει τώρα, έχει προοπτικές να κρατήσει. Την ίδια μέρα, το εξάγωνο Κρόνου-Ουρανού λειτουργεί σαν εγγύηση ότι οι αλλαγές που κάνουμε τώρα έχουν διάρκεια και σταθερότητα.

Διαβάστε αναλυτικά στο www.asibiliou.gr πώς θα είναι αυτή η εβδομάδα για τα 12 ζώδια του κύκλου