Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 11/08/2025 – 17/08/2025

Μια ανάσα δροσιάς και αισιοδοξίας για την ερωτική μας ζωή

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 16:01 Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως…»
10.08.25 , 15:51 Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»
10.08.25 , 15:20 Κρήτη: Η στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε κιγκλιδώματα- Νεκρός ένας άνδρας
10.08.25 , 15:09 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 11/08/2025 – 17/08/2025
10.08.25 , 15:01 Λήμνος: Εννιά παιδιά παρασύρθηκαν με sup- Επί 40 λεπτά αγωνιούσαν οι γονείς
10.08.25 , 14:57 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονα συναισθήματα και ψυχολογική φόρτιση
10.08.25 , 14:48 Κίνηση - έκπληξη από τον Ολυμπιακό για αμυντικό
10.08.25 , 14:19 Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός ΤikToker
10.08.25 , 14:11 Γιάννης Αποστολάκης: Κάνει σχέδια γάμου με τη Βάσω Βιλέγκας;
10.08.25 , 14:00 Happy Family: Δείτε την ταινία ON demand έως και 17/8
10.08.25 , 13:30 Φωτιά Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ με εντολή εισαγγελέα
10.08.25 , 13:10 Ροδόπη: Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
10.08.25 , 12:44 Νατάσσα Μποφίλιου: Μια μοναδική βραδιά στη Γραβιά!
10.08.25 , 12:44 Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Πειραιά
10.08.25 , 12:24 Γιώργος Λασκαρίδης: Μπαμπάς θα γίνει ο πρώην παίκτης του MasterChef
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels
Άση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 11-17/08
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτή η εβδομάδα έρχεται με μια ανάσα δροσιάς και αισιοδοξίας για την ερωτική μας ζωή. Μετά από αρκετές μέρες ασάφειας και καθυστερήσεων, ο Ερμής από τις 11/08/2025 επιστρέφει σε ορθή πορεία και βάζει τέλος στις παρεξηγήσεις, τα μπερδέματα και τα «γράψε-σβήσε» στα μηνύματα.

Τώρα, επιτέλους, μπορούμε να πούμε αυτά που νιώθουμε και να τα πούμε σωστά. Αν κάτι είχε μείνει στη μέση, τώρα είναι η ώρα να συνεχιστεί με καλύτερους όρους.

Η πιο μαγική μέρα του καλοκαιριού είναι αναμφίβολα η 12η Αυγούστου 2025. Η Αφροδίτη συναντά τον Δία στον τρυφερό Καρκίνο και φέρνει αγκαλιές, τρυφερότητα και ρομαντισμό σε μεγάλες δόσεις.

Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε κάτι βαθύτερο, ενώ για όσους/όσες είναι ήδη σε σχέση, η ατμόσφαιρα γίνεται ιδανική για πιο γλυκές, συναισθηματικές στιγμές, ακόμα και για να ειπωθεί ένα «σ’ αγαπώ» με νόημα.

Η όψη αυτή δεν είναι απλώς ρομαντική, είναι και τυχερή: ό,τι ξεκινήσει τώρα, έχει προοπτικές να κρατήσει. Την ίδια μέρα, το εξάγωνο Κρόνου-Ουρανού λειτουργεί σαν εγγύηση ότι οι αλλαγές που κάνουμε τώρα έχουν διάρκεια και σταθερότητα.

Διαβάστε αναλυτικά στο www.asibiliou.gr πώς θα είναι αυτή η εβδομάδα για τα 12 ζώδια του κύκλου 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top