Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου

Με αυτές τις ιδέες θα διαμορφώσεις το look σου, όπως το έχεις φανταστεί

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Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
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Το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να σημαίνει μόνο κουβέρτα και καναπέ. Μπορεί να είναι εξίσου διασκεδαστικό και γεμάτο ενέργεια

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Είναι επίσημα φθινόπωρο, επίσημα Οκτώβριος και -αν με ρωτάς- επίσημα η καλύτερη εποχή του χρόνου. Ανάλογα με το τι έχεις ανάγκη τους επόμενους μήνες, μπορείς να κάνεις αυτή την εποχή ακριβώς όπως θέλεις.

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου

Τι είδους φθινόπωρο λαχταράς φέτος; Παρακάτω θα βρεις πέντε διαφορετικά autumn vibes που μπορείς να υιοθετήσεις.

Rainy Mood: Outfits που θα σου δώσουν τη λύση, τις βροχερές ημέρες!

Cozy και χαλαρό φθινόπωρο

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου

Αν νιώθεις κουρασμένη και έχεις ανάγκη να απομονωθείς λίγο μετά από ένα έντονο και γεμάτο κοινωνικές υποχρεώσεις καλοκαίρι, δεν είσαι η μόνη. Αυτή είναι η εποχή που πολλοί από εμάς θέλουμε να κατεβάσουμε ρυθμούς, να κουρνιάσουμε στον καναπέ με ένα καλό βιβλίο ή να βάλουμε την αγαπημένη μας comfort σειρά.

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου

Καθώς ο καιρός δροσίζει και οι μέρες μικραίνουν, είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθουμε περισσότερη υπνηλία ή να αναζητούμε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Άκου το σώμα σου αυτό το φθινόπωρο και επίτρεψε στον εαυτό σου να χαλαρώσει και να απολαύσει περισσότερο την κάθε στιγμή.

Βάλε πορτοκαλί φωτάκια στο σπίτι, άναψε κεριά με άρωμα κολοκύθας ή μήλου, ψήσε τα αγαπημένα σου φθινοπωρινά γλυκά και άφησε την εποχή να σε ηρεμήσει.

Νοσταλγικό και γεμάτο αναμνήσεις φθινόπωρο

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου

Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για λίγη ενδοσκόπηση, ιδιαίτερα όταν επιστρέφουμε σταδιακά στη ρουτίνα μας. Παράλληλα, αυτή η περίοδος συχνά ξυπνά μέσα μας έντονη νοσταλγία.

Για παράδειγμα, όταν στολίζω το σπίτι μου για το Halloween ή βλέπω μαραθώνιους ταινιών για το Halloween. Αν σου λείπει αυτή η αθώα, μαγική αίσθηση του φθινοπώρου, μπορείς να την ξαναφέρεις στη ζωή σου. Σκέψου τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, αγάπη και ηρεμία - και χάρισε στον εαυτό σου περισσότερο από αυτό τους επόμενους μήνες.

Δες αναλυτικά τις προτάσεις για το φθινοπωρινό σου loo, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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