Η αναφορά στα 70s δημιουργεί την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο αθλητικό και το σοφιστικέ

Jane Birkin, Farrah Fawcett, Cher, Bianca Jagger, Grace Jones. Πέντε γυναίκες που έδωσαν διαφορετικό πρόσωπο στη μόδα των ’70s και εξακολουθούν, δεκαετίες αργότερα, να αποτελούν σημείο αναφοράς για δημιουργούς και fashion lovers. Από το ανεπιτήδευτο boho στυλ της Jane Birkin μέχρι το disco glamour της Grace Jones και τη maximalist θηλυκότητα της Cher, η αισθητική της δεκαετίας επιστρέφει αυτή τη σεζόν με φρέσκια ματιά.

Η μόδα των ’70s έχει έναν τρόπο να επιστρέφει χωρίς να μοιάζει ποτέ ακριβώς ίδια. Για το καλοκαίρι οι αναφορές στη δεκαετία περνούν μέσα από τις σύγχρονες σιλουέτες και αποκτούν πιο refined χαρακτήρα. Ρετρό prints, fluid υφές, έντονα ντεκολτέ, statement γιακάδες και disco details μεταφέρονται στη σημερινή γκαρνταρόμπα, δημιουργώντας looks που έχουν ξεκάθαρη vintage αναφορά αλλά επίκαιρη αισθητική.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στα tops. Είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις το ’70s mood στην εμφάνισή σου χωρίς να χρειαστεί να υιοθετήσεις τη δεκαετία σε total look. Ένα μόνο κομμάτι αρκεί για να αλλάξει τη διάθεση ενός jeans, μιας tailored βερμούδας ή μιας μίνι φούστας.

Η boho μπλούζα

Αέρινη, ρομαντική και με κίνηση, η boho blouse είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική εκπρόσωπος του ’70s revival. Φαρδιά μανίκια, κεντήματα, λουλουδάτα μοτίβα και fluid υφάσματα της χαρίζουν μια ανεπιτήδευτη γοητεία. Φόρεσέ τη με flared τζιν για ένα ξεκάθαρα ’70s αποτέλεσμα ή με ένα δροσερό σορτ σε πιο σύγχρονη εκδοχή.

Πουά

Οι πουά μπλούζες αποκτούν πιο ρομαντικό χαρακτήρα μέσα από ανάλαφρες γραμμές, και παιχνίδια με όγκους. Για να μη είσαι εντελώς ρετρό, συνδύασέ τη με ένα buggy τζιν παντελόνι και sneakers.

Δες όλες τις προτάσεις για την αναβίωση του στυλ της δεκαετίας του 70, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου