Boho style: Μάθετε τα πάντα για την πιο αγαπημένη ανοιξιάτικη τάση

Tips μόδας, για να αναδείξετε τον... bohemian εαυτό σας

Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι συμβουλές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για να είσαι δημιουργική με boho style
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και τα λουλούδια αρχίζουν να ανθίζουν, η άνοιξη προσφέρει το τέλειο σκηνικό για να αγκαλιάσει την ελεύθερα ουσία του μποέμ στιλ.

7+1 προτάσεις για το ιδανικό ανοιξιάτικο street style

Γνωστό για τον εκλεκτικό συνδυασμό χρωμάτων, σχεδίων και υφών, το boho look επιτρέπει την προσωπική έκφραση και την άνεση. Δείτε πώς να φορέσετε το boho στιλ αυτή την άνοιξη με βασικές συμβουλές μόδας, fashion items που πρέπει να έχετε και τα «ναι» και τα «όχι» της τάσης αυτής.

 

 

Τι πρέπει να έχετε για μια γκαρνταρόμπα Boho

  • Flowy Maxi Φορέματα: Επιλέξτε φορέματα με ρέοντα υφάσματα, floral prints ή έθνικ μοτίβα. Αναζητήστε επιλογές με λαιμόκοψη σε σχήμα V ή στυλ που δεν έχουν τους ώμους για να τονίσετε μια αβίαστη ατμόσφαιρα.
  • Παντελόνια με φαρδύ πόδι: Το ελαφρύ, φαρδύ παντελόνι από μαλακά υφάσματα προσφέρει άνετα και κομψά ρούχα. Συνδυάστε τα με crop top ή μπλούζες με μπλούζες.
  • Μπλούζες μακριές σε μήκος: Αυτά τα ευέλικτα κομμάτια μπορούν εύκολα να στρωθούν πάνω από τζιν ή σορτς. Επιλέξτε τουνίκ με δαντέλα, κέντημα ή μοναδικές λεπτομέρειες για μια μποέμ πινελιά.

 

 

  • Μπουφάν με κρόσσια ή κιμονό: Ένα ελαφρύ σακάκι με κρόσσια ή ένα ζωηρό κιμονό προσθέτει διάσταση σε κάθε ντύσιμο. Είναι ιδανικά για στρώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ψυχρών ανοιξιάτικων βραδιών.
  • Μποτάκια ή σανδάλια με στρώσεις: Τα υποδήματα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της εμφάνισής σας. Τα μποτάκια ή τα πέδιλα με τιράντες λειτουργούν υπέροχα για να ενισχύσουν την boho αισθητική.
  • Κοσμήματα με στρώσεις: Στοιβάστε βραχιόλια, φορέστε πολλά κολιέ διαφορετικού μήκους και στολίστε τον εαυτό σας με μοναδικά σκουλαρίκια που συμπληρώνουν το ντύσιμό σας.
  • Καπέλα και τσάντες: Καπέλα με φαρδύ γείσο και τσάντες χιαστί φτιαγμένες με φυσικά υλικά όπως δέρμα ή καμβάς ολοκληρώνουν την μποέμ εμφάνιση ενώ παρέχουν προστασία από τον ήλιο.

Συμβουλές για Styling Boho εμφανίσεις

  • Μίξη και αντιστοίχιση μοτίβων: Μη διστάσετε να συνδυάσετε διαφορετικές εκτυπώσεις. Floral με paisley ή ρίγες με πουά μπορούν να λειτουργήσουν, αρκεί να είναι σε παρόμοια χρωματική παλέτα.
  • Αγκαλιάστε τους γήινους τόνους και τις υφές: Ενσωματώστε γήινα χρώματα όπως η σκουριά, το πράσινο της ελιάς και τα ζεστά ουδέτερα. Επίσης, ενσωματώστε διαφορετικές υφές όπως βελονάκι, λινό και σουέτ.
  • «Παίξτε» με τα Layers: Το Layering είναι θεμελιώδες για το boho στυλ. Ανακατέψτε μακρύτερα και κοντύτερα κομμάτια ενώ εξισορροπήστε εφαρμοστές και χαλαρές σιλουέτες για πρόσθετη διάσταση.
Τα «ναι» και τα «όχι»

  • Δημιουργήστε ισορροπία: Όταν φοράτε φαρδιά ρούχα, συνδυάστε τα με κάτι πιο εφαρμοστό ή δομημένο για να μην κατακλύσετε τη σιλουέτα σας.
  • Πειραματιστείτε: Δοκιμάστε διαφορετικά χρώματα και στυλ. Η ουσία της boho μόδας είναι η ατομικότητα – μη διστάσετε να βρείτε αυτό που σας κάνει να νιώθετε καλά.
  • Σκεφτείτε την άνεση: Επιλέξτε χαλαρά υφάσματα που επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων. Η άνεση είναι μια βασική πτυχή του boho στιλ.
  • Μην το παρακάνετε: Ενώ το boho στυλ αγκαλιάζει τον εκλεκτικισμό, ο υπερβολικός συνωστισμός στο ντύσιμό σας με πάρα πολλά μοτίβα ή αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσει σε μια χαοτική εμφάνιση. Αντ' αυτού, στοχεύστε στην αρμονία.
  • Μην περιορίζεστε σε μία παλέτα: Αν και οι γήινες αποχρώσεις είναι δημοφιλείς, το μποέμ στυλ καλωσορίζει τα ζωηρά χρώματα. Μη διστάσετε να ενσωματώσετε φωτεινές αποχρώσεις που ταιριάζουν με την προσωπικότητά σας.
  • Μην παραμελείτε την εφαρμογή: Βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια σας ταιριάζουν καλά. Ακόμη και σε χαλαρό στυλ, τα ρούχα πρέπει να κολακεύουν το σχήμα του σώματός σας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

