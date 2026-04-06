Οι ευχές της Ελένης και του Ετεοκλή στη νέα μαμά, Κατερίνα Καινούργιου

Η παρουσιάτρια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί την Παρασκευή 3/4

06.04.26 , 12:00 MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει
06.04.26 , 11:59 Ξαφνική αποχώρηση από το MasterChef - «Τι λες; Τι είπες τώρα;»
06.04.26 , 11:58 Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 11:44 Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
06.04.26 , 11:35 Γιώργος Πρίντεζης: Η ηλικία, το ύψος, το μπάσκετ, ο γάμος & οι κόρες του
06.04.26 , 11:21 Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
06.04.26 , 11:10 Κρατερός Κατσούλης: «Δε θέλω να ξέρω τι λένε και δε με ενδιαφέρει»
06.04.26 , 11:10 Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»
06.04.26 , 11:00 Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι
06.04.26 , 10:45 Δύσκολες ώρες για τη Λίνα Σακκά: «Ήσουν σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου»
06.04.26 , 10:26 Γρίφος ο καιρός το Πάσχα: Βροχές δίνουν τα πρώτα στοιχεία
06.04.26 , 10:23 Οι ευχές της Ελένης και του Ετεοκλή στη νέα μαμά, Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 10:22 Μεσσαροπούλου για Τούνη: «Βγήκε το Σάββατο με το baby doll»
06.04.26 , 10:00 Πάππα: «Παρακαλούσα τον Θεό να βοηθήσει την εγγονή μου»
06.04.26 , 09:51 Άρης Μακρής: Η επιστροφή του YFSF, το νέο τραγούδι και η Άννα Μαρία Βέλλη
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα για πρώτη φορά την 3η Απριλίου, γεννώντας ένα υγιές κοριτσάκι.
  • Η ομάδα του Breakfast@Star έστειλε ευχές στην Κατερίνα, επισημαίνοντας την ευτυχία της για τη μητρότητα.
  • Η Ελένη Χατζίδου και άλλοι συνεργάτες σχολίασαν την ευτυχία της Κατερίνας και τη σημασία της κατάλληλης σχέσης.
  • Ο Ετεοκλής Παύλου πρότεινε στον Νίκο Οικονομόπουλο να δημιουργήσει παιδικά τραγούδια για τη νέα μαμά.
  • Η Κατερίνα μοιράστηκε βίντεο από το μαιευτήριο, γεμάτο ροζ μπαλόνια και λουλούδια.

Τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έγινε μανούλα για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Απριλίου, έστειλε η ομάδα του Breakfast@Star σήμερα, 6/4.

Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»

«Υγιές να είναι. Θυμάμαι ότι είχε πει πως θα κάτσει να χαρεί το μωράκι αυτές τις πρώτες μέρες. Εγώ χαίρομαι. Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Αλλά επειδή η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι που έδειχνε την επιθυμία της και γενικά ήταν πολύ αυθόρμητη, το έλεγε δηλαδή πολύ ανοιχτά ότι θέλει να κάνει μια σχέση, θέλει να γίνει μητέρα, ένιωσα ότι μόλις χαλάρωσε και σταμάτησε να το σκέφτεται τόσο έντονα, τότε έγινε», δήλωσε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Οι ευχές της Ελένης Χατζίδου στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της

«Πραγματικά διανύουν την καλύτερη φάση της σχέσης τους, οπότε αυτό να το ευχαριστηθούν», πρόσθεσε η Λιλή Πυράκη.

«Μ’ αρέσει γιατί βλέπετε πως, αν έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος στη ζωή σου και φέρει την ισορροπία -δεν έχω γίνει γονέας, δεν ξέρω πώς είναι αυτό το συναίσθημα- αλλά νομίζω ότι τώρα ισχύει αυτό το κλισέ, ότι πραγματικά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας», σχολίασε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος Ντάφλος.

Η πρόταση του Ετεοκλή Παύλου στον αγαπημένο τραγουδιστή της Κατερίνας Καινούργιου, Νίκο Οικονομόπουλο

Ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μια πρόταση στον Νίκο Οικονομόπουλο, που είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της παρουσιάστριας: «Από εδώ και πέρα, Κατερίνα, το αγαπημένο σου τραγούδι θα είναι το Baby Shark - αλλάζουν και τα αγαπημένα σου τραγούδια. Να σου πω κάτι; Μια ιδέα: πρέπει ο Νίκος Οικονομόπουλος να βγάλει τραγούδι και για μωρά. Αφού είναι ο αγαπημένος της Κατερίνας Καινούργιου, να βγάλει ένα για παιδάκια, για μωράκια, να γίνει το αγαπημένο της Κατερίνας».

Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

Η παρουσιάστρια γέννησε με καισαρική τομή ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ολοκλήρωσε την ευτυχία της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι δεν έχει σταματήσει να δέχεται επισκέψεις από φίλους, συνεργάτες και συγγενείς, που έχουν σπεύσει τις τελευταίες ημέρες στο μαιευτήριο για να τους ευχηθούν για τον ερχομό της μικρής Ξένιας.

Χθες, Κυριακή, η νέα μαμά πραγματοποίησε την πρώτη της ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο, ανεβάζοντας ένα βίντεο από το δωμάτιό της, το οποίο είχε γεμίσει με ροζ μπαλόνια και λουλούδια.

