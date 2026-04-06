Οι ευχές της Ελένης και του Ετεοκλή στη νέα μαμά, Κατερίνα Καινούργιου

Τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έγινε μανούλα για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Απριλίου, έστειλε η ομάδα του Breakfast@Star σήμερα, 6/4.

«Υγιές να είναι. Θυμάμαι ότι είχε πει πως θα κάτσει να χαρεί το μωράκι αυτές τις πρώτες μέρες. Εγώ χαίρομαι. Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Αλλά επειδή η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι που έδειχνε την επιθυμία της και γενικά ήταν πολύ αυθόρμητη, το έλεγε δηλαδή πολύ ανοιχτά ότι θέλει να κάνει μια σχέση, θέλει να γίνει μητέρα, ένιωσα ότι μόλις χαλάρωσε και σταμάτησε να το σκέφτεται τόσο έντονα, τότε έγινε», δήλωσε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Οι ευχές της Ελένης Χατζίδου στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της

«Πραγματικά διανύουν την καλύτερη φάση της σχέσης τους, οπότε αυτό να το ευχαριστηθούν», πρόσθεσε η Λιλή Πυράκη.

«Μ’ αρέσει γιατί βλέπετε πως, αν έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος στη ζωή σου και φέρει την ισορροπία -δεν έχω γίνει γονέας, δεν ξέρω πώς είναι αυτό το συναίσθημα- αλλά νομίζω ότι τώρα ισχύει αυτό το κλισέ, ότι πραγματικά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας», σχολίασε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος Ντάφλος.

Η πρόταση του Ετεοκλή Παύλου στον αγαπημένο τραγουδιστή της Κατερίνας Καινούργιου, Νίκο Οικονομόπουλο

Ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μια πρόταση στον Νίκο Οικονομόπουλο, που είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της παρουσιάστριας: «Από εδώ και πέρα, Κατερίνα, το αγαπημένο σου τραγούδι θα είναι το Baby Shark - αλλάζουν και τα αγαπημένα σου τραγούδια. Να σου πω κάτι; Μια ιδέα: πρέπει ο Νίκος Οικονομόπουλος να βγάλει τραγούδι και για μωρά. Αφού είναι ο αγαπημένος της Κατερίνας Καινούργιου, να βγάλει ένα για παιδάκια, για μωράκια, να γίνει το αγαπημένο της Κατερίνας».

Η παρουσιάστρια γέννησε με καισαρική τομή ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ολοκλήρωσε την ευτυχία της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι δεν έχει σταματήσει να δέχεται επισκέψεις από φίλους, συνεργάτες και συγγενείς, που έχουν σπεύσει τις τελευταίες ημέρες στο μαιευτήριο για να τους ευχηθούν για τον ερχομό της μικρής Ξένιας.

Χθες, Κυριακή, η νέα μαμά πραγματοποίησε την πρώτη της ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο, ανεβάζοντας ένα βίντεο από το δωμάτιό της, το οποίο είχε γεμίσει με ροζ μπαλόνια και λουλούδια.

