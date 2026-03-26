Οι αφίσες του Σαββόπουλου και η σχέση του «Νιόνιου» με το Cash or Trash

«Έβαζε την εκπομπή σε επανάληψη το πρωί και τον χαλάρωνε το Cash or Trash»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο συλλεκτικές αφίσες του Διονύση Σαββόπουλου εκτιμήθηκαν στην εκπομπή Cash or Trash.
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι ο Σαββόπουλος παρακολουθούσε την εκπομπή.
  • Οι αφίσες χρονολογούνται από τη δεκαετία του '70 και σχετίζονται με εμφανίσεις του στην μπουάτ Ρήγας.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τις αφίσες στα 300 ευρώ, τονίζοντας την ιστορική τους αξία.
  • Τελικά, οι Θάνος Μαρίνης και Μελέτης Παγώνης απέκτησαν τις αφίσες για 800 ευρώ.

Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash έφτασαν δύο συλλεκτικές αφίσες του Διονύση Σαββόπουλου, με τη Δέσποινα Μοιραράκη να αποκαλύπτει πως ο «Νιόνος» του ελληνικού τραγουδιού υπήρξε θαυμαστής της εκπομπής.

Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε πως ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν φανατικός τηλεθεατής του Cash or Trash

«Μας έφεραν κάτι που με συγκίνησε και θα σας πω το γιατί. Μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος -δεν θα πω το όνομά της- με πήρε μια μέρα τηλέφωνο, αφού “έφυγε” ο Διονύσης Σαββόπουλος, και μου είπε: “Δέσποινα, ο Νιόνιος έβαζε την εκπομπή σε επανάληψη το πρωί και τον χαλάρωνε το Cash or Trash”. Και ήθελε να παρακολουθεί -το λέω και ανατριχιάζω- όλη τη διαδικασία ενός αντικειμένου: από τη στιγμή που ερχόταν ο πωλητής, την εκτίμησή σου, Θάνο, μέχρι και το πού κατέληγε», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Οι αφίσες χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’70 και τυπώθηκαν με αφορμή τις εμφανίσεις του αείμνηστου τραγουδοποιού, συνθέτη και στιχουργού στην μπουάτ «Ρήγας» στην Πλάκα. Ο Θάνος Λούδος τις εκτίμησε στα 300 ευρώ, τονίζοντας όμως στον πωλητή, Δημήτρη, πως έχουν τεράστια ιστορική αξία.

Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης και ο Μελέτης Παγώνης μοιράστηκαν τις αφίσες του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025, κατάφερε να ενώσει ακόμη και τους αγοραστές, πέρα από ένα ολόκληρο έθνος. Έτσι, είδαμε την Άννα-Μαρία Ρογδάκη και τον Θανάση Μαυρομάτη να κονταροχτυπιούνται με τον Θάνο Μαρίνη και τον Μελέτη Παγώνη για να αποκτήσουν αντικείμενα από την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιο δυνατή αποδείχθηκε η συμμαχία του Θάνου Μαρίνη με τον Μελέτη Παγώνη, οι οποίοι τελικά μοιράστηκαν τις αφίσες. Οι δύο buyers έδωσαν τα χέρια με τον οδοντίατρο και το deal έκλεισε στα 800 ευρώ.

Για την ιστορία, τα 750 ευρώ ήταν η ανώτερη προσφορά που έκανε το δίδυμο Ρογδάκη-Μαυρομάτης.

 

