MasterChef: Χαμός στην μπλε μπριγάδα - Ο Γιώργος παραιτήθηκε από αρχηγός!

Ποιος ψηφίστηκε νέος αρχηγός;

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα υπέστη δεύτερη συνεχόμενη ήττα από την κόκκινη μπριγάδα.
  • Ο Γιώργος παραιτήθηκε από αρχηγός, δηλώνοντας ότι θέλει να πάρει απόσταση.
  • Πριν αποχωρήσει, υπέδειξε τον Άγγελο ως τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση.
  • Ο Χάρης ανέλαβε τη θέση του νέου αρχηγού της μπλε μπριγάδας.
  • Ο Χάρης δήλωσε ότι στόχος του είναι να ανεβάσει το ηθικό της ομάδας και να γίνουν πιο δημιουργικοί.

Η μπλε μπριγάδα υπέστη δεύτερη συνεχόμενη ήττα από την κόκκινη μπριγάδα. Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα ανάγκασαν τον Γιώργο να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού.

MasterChef: Μπλε μπριγάδα: Ομόφωνη η απόφαση για τον τέταρτο υποψήφιο

MasterChef: Ο Γιώργος παραιτήθηκε από αρχηγός της μπλε μπριγάδας

Αν και οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να του αλλάξουν γνώμη, εκείνος ήταν πολύ σίγουρος για την απόφασή του. «Θα δώσω την αρχηγία. Θέλω να φύγω από αρχηγός», είπε ενώπιον κριτών και παικτών, ενώ στις κάμερες πρόσθεσε: «Το σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό, ότι με έχει κουράσει όλο αυτό, και απλά θέλω να πάρω λίγο απόσταση».

Πριν απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, ο Γιώργος είχε μια τελευταία αποστολή: να υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την ομάδα του. «Γιώργο, σεβόμαστε την απόφασή σου και, ως τελευταία πράξη, θα πρέπει, πριν αποχωρήσεις από τη θέση του αρχηγού, να υποδείξεις τον επόμενο υποψήφιο με μαύρη ποδιά», του είπε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Ο πρώην αρχηγός των «μπλε» ψήφισε τον Άγγελο, επειδή, κατά τη γνώμη του, είχε το λιγότερο δημιουργικό πιάτο.

MasterChef: Ο Άγγελος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ζήτησε στη συνέχεια να μάθει τους λόγους της παραίτησής του. «Είμαι 7 εβδομάδες αρχηγός, έκανα ό,τι μπορούσα. Τα έχω δώσει όλα, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό. Κάπου εδώ πρέπει να διώξω αυτό το βάρος από πάνω μου, για να συνεχίσουμε στην πορεία του διαγωνισμού καλύτερα. Αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει κι εμένα, αλλά και όλη την μπριγάδα», εξομολογήθηκε ο Γιώργος.

Τα μέλη της μπλε μπριγάδας είχαν λίγο χρόνο να συσκεφθούν και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος τους αρχηγός. Κατέληξαν στον Χάρη, ο οποίος πήρε την κονκάρδα από τα χέρια του Γιώργου.

MasterChef: Ο Χάρης είναι ο νέος αρχηγός της μπλε μπριγάδας

«Είναι βαρύ στο στέρνο. Ο ρόλος μου από σήμερα θα είναι να ανεβάζω το ηθικό της ομάδας μου, να συζητάμε τα λάθη μας, να γινόμαστε καλύτεροι και ο μόνος στόχος που έχουμε από εδώ και στο εξής είναι να είμαστε δημιουργικοί και να στέλνουμε στο σπίτι τους, έναν-έναν, την κόκκινη μπριγάδα», δήλωσε ο Χάρης μετά την ανάληψη του νέου του ρόλου.

