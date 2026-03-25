MasterChef: Τάσος ή Γιώργος; Ποιος κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας;

«Eίναι ένα λιθαράκι στη διαδρομή που θέλω να χαράξω»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.03.26 , 00:21 MasterChef: Οι μπριγάδες μαγειρεύουν για παιδιά - Δείτε το trailer
25.03.26 , 00:20 MasterChef: Μπλε μπριγάδα: Ομόφωνη η απόφαση για τον τέταρτο υποψήφιο
25.03.26 , 00:10 MasterChef: Χαμός στην μπλε μπριγάδα - Ο Γιώργος παραιτήθηκε από αρχηγός!
25.03.26 , 00:00 MasterChef: Τάσος ή Γιώργος; Ποιος κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας;
24.03.26 , 23:25 MasterChef: Θα καταφέρει ο Νίκος να δώσει τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
24.03.26 , 23:15 Dubai BC - Παναθηναϊκός 104-107: Τεράστια νίκη με φόντο την 6άδα!
24.03.26 , 23:01 Αλεξάνδρα Ούστα: Η μητέρα μου ήταν αλκοολική, πέθανε σε κλινική απεξάρτησης
24.03.26 , 22:51 Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
24.03.26 , 22:48 Προσποιούνται πλασιέ αρωμάτων και... «ξαφρίζουν» τα θύματά τους με αιθέρα
24.03.26 , 22:36 Οικογενειακή Υπόθεση Διάρρηξη Στα Εξάρχεια
24.03.26 , 22:23 Κλήρωση Τζόκερ 24/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
24.03.26 , 22:21 Ναταλί Κάκκαβα: «Οι δυσκολίες μας έκαναν πιο δυνατούς»
24.03.26 , 22:09 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
24.03.26 , 21:57 Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κερδηθεί διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ
24.03.26 , 21:49 Κλήρωση Eurojackpot 24/3: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 49.000.000 ευρώ
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Αθηνά Οικονομάκου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από την παιδική της ηλικία
Γρηγόρης Γκουντάρας - Ναταλί Κάκκαβα: Πρόωρο τέλος για την εκπομπή τους!
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Ράντου: «Ντρέπομαι να δω την εικόνα μου στις επαναλήψεις. Βασανίζομαι»
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef, οι «κόκκινοι» νίκησαν τους «μπλε» με 9 νίκες σε 10 μονομαχίες.
  • Η καλύτερη προσπάθεια κερδίζει 1.000 ευρώ και ανήκει στον Γιώργο Δημητριάδη.
  • Ο Γιώργος δήλωσε ικανοποιημένος για τη νίκη του, θεωρώντας την ένα βήμα στη διαδρομή του.
  • Ο Τάσος εξέφρασε χαρά για τον συμπαίκτη του, αλλά και πίκρα για την απώλεια του χρηματικού επάθλου.

Το αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας, με καλεσμένη τη Μαργαρίτα Νικολαΐδη, εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Οι «κόκκινοι» έφτασαν σε ευρεία νίκη απέναντι στους «μπλε», επικρατώντας στις 9 από τις συνολικά 10 μονομαχίες.

MasterChef: Vegan Τεστ Δημιουργικότητας με τη Μαργαρίτα Νικολαΐδη

Σε μέλος της κόκκινης μπριγάδας ανήκε και η καλύτερη προσπάθεια, η οποία κερδίζει τα 1.000 ευρώ. Τα πιάτα που ξεχώρισαν οι κριτές ήταν του Τάσου και του Γιώργου Δημητριάδη.

MasterChef: Ο Γιώργος Δημητριάδης κέρδισε το vegan Τεστ Δημιουργικότητας

MasterChef: Ο Γιώργος Δημητριάδης κέρδισε το vegan Τεστ Δημιουργικότητας

MasterChef: Χαμός στην μπλε μπριγάδα - Ο Γιώργος παραιτήθηκε από αρχηγός!

«Το σημερινό έπαθλο των 1.000 ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια κερδίζει ο Γιώργος», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τον Γιώργο να κατακτά το δεύτερο χιλιάρικό του.

Ο διαγωνιζόμενος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του, δηλώνοντας: «Eίναι ένα λιθαράκι στη διαδρομή που θέλω να χαράξω».

Ο Τάσος χάρηκε για τον συμπαίκτη του, αν και τον πείραξε που δεν κέρδισε το χρηματικό έπαθλο. «Είμαι οκ με το ότι πήρε ο Γιώργος το χιλιάρικο. Βέβαια, με πονάει λίγο, γιατί είναι η δεύτερη φορά που το παίρνει. Εγώ έχω πάρει 1,5. Πάντα θα λέω 1,5», είπε με χιούμορ ο πρώην αρχηγός.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΤΕΣΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top