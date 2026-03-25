MasterChef: Τάσος ή Γιώργος; Ποιος κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας;

Το αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας, με καλεσμένη τη Μαργαρίτα Νικολαΐδη, εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Οι «κόκκινοι» έφτασαν σε ευρεία νίκη απέναντι στους «μπλε», επικρατώντας στις 9 από τις συνολικά 10 μονομαχίες.

Σε μέλος της κόκκινης μπριγάδας ανήκε και η καλύτερη προσπάθεια, η οποία κερδίζει τα 1.000 ευρώ. Τα πιάτα που ξεχώρισαν οι κριτές ήταν του Τάσου και του Γιώργου Δημητριάδη.

MasterChef: Ο Γιώργος Δημητριάδης κέρδισε το vegan Τεστ Δημιουργικότητας

«Το σημερινό έπαθλο των 1.000 ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια κερδίζει ο Γιώργος», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τον Γιώργο να κατακτά το δεύτερο χιλιάρικό του.

Ο διαγωνιζόμενος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του, δηλώνοντας: «Eίναι ένα λιθαράκι στη διαδρομή που θέλω να χαράξω».

Ο Τάσος χάρηκε για τον συμπαίκτη του, αν και τον πείραξε που δεν κέρδισε το χρηματικό έπαθλο. «Είμαι οκ με το ότι πήρε ο Γιώργος το χιλιάρικο. Βέβαια, με πονάει λίγο, γιατί είναι η δεύτερη φορά που το παίρνει. Εγώ έχω πάρει 1,5. Πάντα θα λέω 1,5», είπε με χιούμορ ο πρώην αρχηγός.

