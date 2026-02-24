MasterChef: Πάνος ή Τάσος; Ποιος κέρδισε τα 1.000€;

Ο Τάσος και ο Πάνος είχαν τις δυο καλύτερες προσπάθειες στο σημερινό τεστ Δημιουργικότητας από την κόκκινη μπριγάδα.

Πάνος

Τάσος

Ο Πάνος έφταιξε φασόλια και tacos και ο Τάσος έφταιξε ταλαγάνι και φριτέζα.

Το πιάτο του Τάσου

Το πιάτο του Πάνου

Και οι δυο όπως τους είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς έχουν συνέπεια στις καλές προσπάθειες.

Οι δύο διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα πιάτο με βασικό υλικό το ταλαγάνι, αξιοποιώντας τεχνικές δημιουργικότητας σε μία εβδομάδα με θεματική «Κουζίνες του Κόσμου».

Τελικά ο Τάσος κέρδισε τα 1.000 ευρώ! Το πιάτο του χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικό», «δουλεμένο» και απόλυτα εναρμονισμένο με το τεστ δημιουργικότητας της εβδομάδας.

Οι κριτές υπογράμμισαν ότι κατάφερε να μετατρέψει ένα γνώριμο υλικό, όπως το ταλαγάνι, σε ένα σύγχρονο και πρωτότυπο fusion πιάτο.

Η νίκη πήγε καθαρά στον Τάσο, ο οποίος διατηρεί την αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας. Όπως δήλωσε, η μεγαλύτερη ικανοποίηση δεν ήταν ότι κέρδισε τον αντίπαλό του, αλλά ότι παρουσίασε ένα πιάτο που τον εκφράζει μαγειρικά.

