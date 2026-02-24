MasterChef: Πάνος ή Τάσος; Ποιος κέρδισε τα 1.000€;

Τι έγινε στο Τεστ Δημιουργικότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 22:14 Θεσσαλονίκη: Διαδοχικές Διαρρήξεις Μέσα Σε Μία Νύχτα Από Το Ίδιο Άτομο
25.02.26 , 22:11 Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
25.02.26 , 21:20 MasterChef Γιώργος: «Το έχουν κάνει show, άλλο που δεν ήθελαν»
25.02.26 , 21:07 Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»
25.02.26 , 20:44 Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
25.02.26 , 20:04 H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
25.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;
25.02.26 , 19:43 Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων
25.02.26 , 19:17 Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων
25.02.26 , 19:01 Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Ο Τάσος και ο Πάνος είχαν τις δυο καλύτερες προσπάθειες στο σημερινό τεστ Δημιουργικότητας από την κόκκινη μπριγάδα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

MasterChef: Πάνος ή Τάσος; Ποιος κέρδισε τα 1.000€;

Πάνος

MasterChef: Πάνος ή Τάσος; Ποιος κέρδισε τα 1.000€;

Τάσος

Ο Πάνος έφταιξε φασόλια και tacos και ο Τάσος έφταιξε ταλαγάνι και φριτέζα.

MasterChef: Πάνος ή Τάσος; Ποιος κέρδισε τα 1.000€;

Το πιάτο του Τάσου

MasterChef: Πάνος ή Τάσος; Ποιος κέρδισε τα 1.000€;

Το πιάτο του Πάνου

Και οι δυο όπως τους είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς έχουν συνέπεια στις καλές προσπάθειες. 

Οι δύο διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα πιάτο με βασικό υλικό το ταλαγάνι, αξιοποιώντας τεχνικές δημιουργικότητας σε μία εβδομάδα με θεματική «Κουζίνες του Κόσμου».

Τελικά ο Τάσος κέρδισε τα 1.000 ευρώ! Το πιάτο του χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικό», «δουλεμένο» και απόλυτα εναρμονισμένο με το τεστ δημιουργικότητας της εβδομάδας.

Οι κριτές υπογράμμισαν ότι κατάφερε να μετατρέψει ένα γνώριμο υλικό, όπως το ταλαγάνι, σε ένα σύγχρονο και πρωτότυπο fusion πιάτο.

Η νίκη πήγε καθαρά στον Τάσο, ο οποίος διατηρεί την αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας. Όπως δήλωσε, η μεγαλύτερη ικανοποίηση δεν ήταν ότι κέρδισε τον αντίπαλό του, αλλά ότι παρουσίασε ένα πιάτο που τον εκφράζει μαγειρικά.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top