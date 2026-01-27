Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

«Ήξερα ότι θα γίνει επιτυχία. Κρίμα που δεν μπόρεσα να παίξω»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star για τον ρόλο που της είχε προταθεί και εκείνη απέρριψε. Πώς θα ήταν άραγε ως Ντάλια «Στο Παρά Πέντε»;

 

«Είδα το κείμενο, κατάλαβα αμέσως, και είχα μεγάλη χαρά που είχε τέτοια επιτυχία. Και είπα "κοίτα να δεις, δε γινόταν να ήταν λίγο πιο νωρίς ή λίγο πιο αργά;"», ανέφερε στον Ηλία Σκουλά.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια

Υπενθυμίζουμε ότι όταν γράφτηκε το σενάριο της επιτυχημένης σειράς, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε προτείνει αρχικά στην Κάτια Δανδουλάκη τον ρόλο της «Ντάλιας», όμως λόγω υποχρεώσεων αναγκάστηκε να αρνηθεί τον ρόλο, τον οποίο ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία η Σμαράγδα Καρύδη.

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Όπως είχε αποκαλύψει η Σμαράγδα Καρύδη σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Δεν το είχε γράψει για μένα ο Γιώργος Καπουτζίδης αυτό, το είχε γράψει για την Κάτια Δανδουλάκη. Είχε κλείσει σε ένα άλλο σίριαλ, και για καλή μου τύχη δεν μπόρεσε να το κάνει. Θέλω να πω ότι ήταν γραμμένο για μια γυναίκα τελείως διαφορετική και όταν το πήρα εγώ το έφερα... Θέλω να πω ότι όλη αυτή η εμφάνιση με το μαλλί ήταν μια δική μου ιδέα και πήγε για μένα, γιατί μετά έγραφε για μένα, μετά από το δεύτερο επεισόδιο».

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star βρέθηκε στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Μάριος Πλωρίτης - Τα γραπτά μένουν». Όπως δήλωσε η σπουδαία ηθοποιός: «Για μένα είναι μία βραδιά μεγάλης συγκίνησης. Υπέροχοι καλλιτέχνες και ποιητές, θα μιλήσουν για τον Μάριο Πλωρίτη, τον άνθρωπο της ζωής μου».

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Έχει μία πολύ σημαντική βιογραφία του Μάριου, από τη μεριά του θεάτρου». Ενώ σε ερώτηση του δημοσιογράφου με τι συναίσθημα θυμάται η Κάτια Δανδουλάκη τον Μάριο Πλωρίτη, εκείνη απάντησε συγκινημένη: «Δεν μπορώ να πω για συναισθήματα, γιατί για μένα ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου, ο άνθρωπος που λάτρεψα και ο άνθρωπος που μου έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα για να ζω».

Στην παρουσίαση του βιβλίου, παρευρέθηκαν σημαντικοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, ανάμεσα στους οποίους οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Άννα Φόνσου κ.ά. 

Δείτε στιγμιότυπα από την παρουσίαση του βιβλίου «Μάριος Πλωρίτης-Τα γραπτά μένουν»:

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε

Φωτογραφίες: NDP

 

Δείτε το Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
