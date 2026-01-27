Γιώργος Καρατζαφέρης: Όσα είπε για τον θάνατο του αδελφού του, Σπύρου

«Αν δεν ήταν εκείνος, δε θα γινόμουν αυτό που έγινα»

STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαθιά συγκινημένος έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τον θάνατο του αδερφού του, Σπύρου Καρατζαφέρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. 

Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών

Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. μίλησε με λόγια καρδιάς για τον αείμνηστο δημοσιογράφο, δηλώνοντας πως αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα είχε γίνει ποτέ αυτό που έγινε.

Γιώργος Καρατζαφέρης: Όσα είπε για τον θάνατο του αδελφού του, Σπύρου

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εμφανίστηκε στην εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης, μιλώντας για τον αγαπημένο του αδελφό Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων. 

Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς

Αναφερόμενος στην πορεία του στον χώρο της δημοσιογραφίας, σχολίασε: «Ο Σπύρος υπήρξε ιχνηλάτης στο επάγγελμα, άνοιξε δρόμους τους οποίους περπατήσαμε πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ. Πρέπει να ομολογήσω γιατί του το χρωστάω ότι, αν δεν είχε ανοίξει τους δρόμους ο Σπύρος, δε θα γινόμουν αυτό που έγινα».

Γιώργος Καρατζαφέρης: Όσα είπε για τον θάνατο του αδελφού του, Σπύρου

Σε ερώτηση του Άκη Παυλόπουλου και του Δημήτρη Οικονόμου για το αν χρωστάει στον Σπύρο μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας, απάντησε: «Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε».

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη έγινε το περασμένο Σάββατο, σε στενό οικογενειακό κύκλο ενώ την τραγική είδηση θανάτου του δημοσιογράφου έκανε γνωστή ο αδελφός του Γιώργος Καρατζαφέρης.

