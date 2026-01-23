Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς

Δείτε βίντεο για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό χώρο, καθώς ο Σπύρος Καρατζαφέρης, έφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Η αποκάλυψη έγινε, μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 και τη ραδιοφωνική εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα, όπου ο αδερφός και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης με τον αδερφό του, Γιώργο Καρατζαφέρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η κόρη του δημοσιογράφου, Λίλλυ Καρατζαφέρη, θέλησε να αποχαιρετίσει τον πατέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από τις τρεις τρυφερές φωτογραφίες τους.

Χαρακτηριστικά η ίδια έγραψε: «Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε….».

Η ανάρτησή της στο Facebook

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε δημοσιογράφος με μακρά σταδιοδρομία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος» και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Βραδυνή το 1959, καλύπτοντας αρχικά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια εργάστηκε σε εφημερίδες όπως το Έθνος, η Απογευματινή και η Ελευθεροτυπία.