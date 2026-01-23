Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;

Έχει ξεπεράσει τα 368 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε το trailer της ταινίας Sinners
Ακούστε το άρθρο

Το Sinners (Αμαρτωλοί), η υπερφυσική ταινία τρόμου κι αγωνίας σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ryan Coogler, έγραψε ήδη ιστορία με 16 υποψηφιότητες στα επερχόμενα Βραβεία Όσκαρ που  θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων που κατείχαν ταινίες όπως ο Τιτανικός, το La La Land και παλιότερα το Όλα για την Εύα.

Στις Χρυσές Σφαίρες πριν από λίγες ημέρες, περιορίστηκε μόλις σε δύο βραβεία, αυτό της Καλύτερης Μουσικής και του Κινηματογραφικού κι Εμπορικού Επίτευγματος!

Τι όμως ακριβώς είναι αυτή η ταινία που τράβηξε την προσοχή των ειδικών και σάρωσε στις υποψηφιότητες; Είναι μία από τις πιο «ηχηρές» ταινίες πολιτισμικά που έχει καταφέρει να συνδυάζει τον τρόμο με τη μουσική μπλουζ, ενώ παράλληλα πραγματεύεται θέματα όπως η πολιτισμική αφομοίωση, ο ρατσισμός και η δύναμη της μουσικής στην αφροαμερικανική ταυτότητα.

Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;

Σε αυτό το θρίλερ δράσης και τρόμου που διαδραματίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 1930, ο πρωταγωνιστής Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ο οποίος παίζει διπλό ρόλο ως δύο δίδυμα αδέλφια που επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά ανακαλύπτουν ότι τους περιμένουν σκοτεινές δυνάμεις, τόσο ανθρώπινες όσο και υπερφυσικές.

Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Delroy Lindo, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku και Michael B. Jordan. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 18 Απριλίου 2025 κι έλαβε θετικές κριτικές, με τους κριτικούς να επαινούν την σκηνοθεσία του Κούγκλερ, την μουσική του Γιόρανσον και την ερμηνεία του καστ.

Η ταινία σημείωσε επίσης μεγάλη εμπορική επιτυχία, έχοντας ξεπεράσει τα 370 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;

Η πλοκή της ταινίας

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μισισιπή των ΗΠΑ του 1932, όπου οι δίδυμοι αδελφοί Elijah “Smoke” και Elias “Stack” Moore επιστρέφουν στην πατρίδα τους με σκοπό να ανοίξουν ένα juke joint και να αφήσουν πίσω το εγκληματικό τους παρελθόν στο Σικάγο (σσ: Juke Joke είναι ο αφροαμερικανικός παραδοσιακός όρος για ένα ανεπίσημο ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσική, χορό, τζόγο και ποτό, που λειτουργεί κυρίως από Αφροαμερικανούς στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ).

Όμως, η μουσική του ταλαντούχου ανιψιού τους, Sammie Moore (Miles Caton), προσελκύει μια ομάδα βρικολάκων με επικεφαλής τον Remmick (Jack O’Connell), απειλώντας την κοινότητά τους.

Γιατί ο τίτλος Sinners;

Η ταινία ονομάζεται έτσι γιατί πραγματεύεται θέματα «αμαρτίας», ηθικών διλημμάτων και της προσπάθειάς των χαρακτήρων να βρουν λύτρωση μέσα από αμφιλεγόμενες πράξεις, ενώ αντιμετωπίζουν κοινωνικές αδικίες (όπως οι φυλετικές διακρίσεις), αναδεικνύοντας την «αμαρτωλή» φύση της κοινωνίας και των ανθρώπων, με τον σκηνοθέτη Ryan Coogler να εστιάζει σε αυτό το αντιφατικό μοτίβο.

Οι χαρακτήρες μάλιστα, οι «καλοί» και οι «κακοί», κάνουν αμφιλεγόμενες πράξεις, κάποιες για καλό σκοπό (να ενώσουν ανθρώπους) και άλλες λόγω της κοινωνίας που τους περιβάλλει.

Το Sinners είναι υποψήφιο στα Όσκαρ για:

Καλύτερη Ταινία
Σκηνοθεσία (Ryan Coogler)
Α’ Ανδρικό Ρόλο (Michael B. Jordan)
Β’ Ανδρικό Ρόλο (Delroy Lindo)
Β’ Γυναικείο Ρόλο (Wunmi Mosaku)
Πρωτότυπο Σενάριο
Φωτογραφία (Autumn Durald Arkapaw)
Μοντάζ
Μουσική (Original Score)
Ήχος
Σχεδιασμό Παραγωγής
Κοστούμια
Μακιγιάζ & Κομμώσεις
Οπτικά Εφέ
Καλύτερο Casting (Νέα κατηγορία)
Τραγούδι (Original Song)

