Stars System: Η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα φέρνει κοσμογονικές αλλαγές

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα μας αναλύσει πώς θα μας επηρεάσει ο Ποσειδώνας, που μετακομίζει στον Κριό και ο Άρης στον Υδροχόο, αλλά και τι κοσμογονικές αλλαγές φέρνει η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα στον Κριό τον Φεβρουάριο!

Ο Άρης στον Υδροχόο πυροδοτεί δράσεις και αντιδράσεις βασισμένες στην ψυχρή λογική, ο Ποσειδώνας στον Κριό φέρνει εξιδανικεύσεις και σύγχυση, ειδικά σε 4 ζώδια, ενώ η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα είναι μια από τις πιο σημαντικές της δεκαετίας και ανάλογης έντασης με την όψη Κρόνου-Πλούτωνα, που σχετίστηκε την έναρξη της περιόδου της πανδημίας. Όμως, η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα έχει να κάνει με φανατισμό, αλλαγή συνόρων και πτώσεις «αυτοκρατοριών». Επηρεάζει συγκεκριμένες χώρες και πολιτικούς «άρχοντες».

  • Ποιες παγίδες, αλλά και ποιες ευκαιρίες κρύβονται στις αλλαγές θέσεων των πλανητών;
  • Ποιοι θα πάρουν μια ανάσα μετά από χρόνια και ποιοι πρέπει να προσέξουν πού και σε ποιους επενδύουν χρήματα και αισθήματα;
  • Ποιοι θα έχουν απτά αποτελέσματα, αν βάλουν μπροστά τα όνειρά τους και ποιοι θα κυνηγούν χίμαιρες;
  • Ποιοι θα έχουν εξελίξεις και άνοδο στην καριέρα και στα οικονομικά και ποιοι θα νιώσουν τι θα πει αληθινή αγάπη;
  • Ποιοι κινδυνεύουν να εξιδανικεύσουν λάθος ανθρώπους, να κάνουν βήματα σε κινούμενη άμμο και ποιοι θα γίνουν πιο επιθετικοί από ποτέ;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 13:00 στο Star!

Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
STARS SYSTEM 24/1/26
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
