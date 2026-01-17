Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»

Μια σημαντική αλλαγή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, με την ανακοίνωση της αποχώρησης της δημοσιογράφου Πέννυς Καβέτσου από την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Η ίδια θέλησε να ενημερώσει το κοινό της με έναν προσωπικό τρόπο, μέσα από τα social media, και μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την απόφαση που πήρε, η οποία, όπως φαίνεται, δεν ήταν εύκολη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη.

Η Πέννυ Καβέτσου επέλεξε να κοινοποιήσει ένα Instagram story, στο οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες της μαζί με τους συνεργάτες της εκπομπής, ανάμεσά τους ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη, αλλά και άλλους συντελεστές που υπήρξαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής της τηλεοπτικής εμπειρίας. Στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες, η δημοσιογράφος μίλησε με λόγια γεμάτα συναίσθημα και εκτίμηση προς όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Συγκεκριμένα, η Πέννυ έγραψε: «Κάποια αντίο μπορεί να είναι δύσκολα! Κάποια όμως επιβάλλονται όταν σέβεσαι, εκτιμάς τον εαυτό σου και έχεις αξιοπρέπεια! Ζωή, Τάσο, Παναγιώτη είστε από τις καλύτερες παραγωγές. Άνθρωποι υποστηρικτικοί, συνεπείς, δοτικοί! Σας αγάπησα, είστε και θα είστε για πάντα στην καρδιά μου. Ζωή, σε αγαπώ πολύ και θα είμαι πάντα δίπλα σου (ξέρεις τις ωραίες συναλλαγές μας). Τάσο, έβαλες τα γυαλιά σε πολλούς… Είσαι ψυχάρα, δεν έχω λόγια για την αγάπη που μου έδωσες απλόχερα».

Η Πέννυ Καβέτσου αποχαιρετά την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» με μια συγκινητική ανάρτηση

Από τα λόγια της γίνεται φανερό ότι η απόφαση της αποχώρησης δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτέλεσε μια κίνηση με γνώμονα την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό προς τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την αμέριστη εκτίμησή της για τους ανθρώπους που συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή. Η Πέννυ Καβέτσου δεν παρέλειψε να τονίσει πόσο σημαντική υπήρξε η στήριξη των συνεργατών της, χαρακτηρίζοντας τον Τάσο Ιορδανίδη «ψυχάρα» και την Ζωή Κρονάκη ως «πολύτιμη φίλη», επιβεβαιώνοντας τη βαθιά προσωπική σχέση που αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία τους.

Η αποχώρησή της από το «Καλημέρα Είπαμε;» αφήνει σίγουρα ένα κενό στην εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για νέα επαγγελματικά βήματα για τη δημοσιογράφο, η οποία, όπως φαίνεται από τα λόγια της, φεύγει με τις πιο ζεστές αναμνήσεις, χωρίς όμως να λείπει και η πικρία.