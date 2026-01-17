Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου που αποχωρεί από την εκπομπή της ΕΡΤ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 13:53 Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
17.01.26 , 13:37 Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;
17.01.26 , 13:06 «Τελειώνει» από τον Άρη κορυφαίο όνομα
17.01.26 , 12:52 Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
17.01.26 , 12:48 Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
17.01.26 , 12:45 Αλ Καπόνε: Ο «βασιλιάς» των γκάγκστερ και το μαρτυρικό τέλος από σύφιλη
17.01.26 , 11:52 smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
17.01.26 , 11:49 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
17.01.26 , 11:38 Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης
17.01.26 , 11:19 Κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»
17.01.26 , 10:48 Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
17.01.26 , 10:36 Γερμανού: Η εξομολόγηση για τον πατέρα της και τους πρώην συντρόφους της
17.01.26 , 10:14 Μασσαλία: Βαν παρέσυρε μαθητές σε σχολική εκδρομή – 11 τραυματίες
17.01.26 , 09:47 Καιρός: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία – Πού θα χιονίσει;
17.01.26 , 09:37 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τη συνέντευξη της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σημαντική αλλαγή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, με την ανακοίνωση της αποχώρησης της δημοσιογράφου Πέννυς Καβέτσου από την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Η ίδια θέλησε να ενημερώσει το κοινό της με έναν προσωπικό τρόπο, μέσα από τα social media, και μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την απόφαση που πήρε, η οποία, όπως φαίνεται, δεν ήταν εύκολη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη. 

Η Πέννυ Καβέτσου επέλεξε να κοινοποιήσει ένα Instagram story, στο οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες της μαζί με τους συνεργάτες της εκπομπής, ανάμεσά τους ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη, αλλά και άλλους συντελεστές που υπήρξαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής της τηλεοπτικής εμπειρίας. Στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες, η δημοσιογράφος μίλησε με λόγια γεμάτα συναίσθημα και εκτίμηση προς όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»

Συγκεκριμένα, η Πέννυ έγραψε: «Κάποια αντίο μπορεί να είναι δύσκολα! Κάποια όμως επιβάλλονται όταν σέβεσαι, εκτιμάς τον εαυτό σου και έχεις αξιοπρέπεια! Ζωή, Τάσο, Παναγιώτη είστε από τις καλύτερες παραγωγές. Άνθρωποι υποστηρικτικοί, συνεπείς, δοτικοί! Σας αγάπησα, είστε και θα είστε για πάντα στην καρδιά μου. Ζωή, σε αγαπώ πολύ και θα είμαι πάντα δίπλα σου (ξέρεις τις ωραίες συναλλαγές μας). Τάσο, έβαλες τα γυαλιά σε πολλούς… Είσαι ψυχάρα, δεν έχω λόγια για την αγάπη που μου έδωσες απλόχερα».

Η Πέννυ Καβέτσου αποχαιρετά την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» με μια συγκινητική ανάρτηση

Η Πέννυ Καβέτσου αποχαιρετά την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» με μια συγκινητική ανάρτηση

Από τα λόγια της γίνεται φανερό ότι η απόφαση της αποχώρησης δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτέλεσε μια κίνηση με γνώμονα την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό προς τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την αμέριστη εκτίμησή της για τους ανθρώπους που συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή. Η Πέννυ Καβέτσου δεν παρέλειψε να τονίσει πόσο σημαντική υπήρξε η στήριξη των συνεργατών της, χαρακτηρίζοντας τον Τάσο Ιορδανίδη «ψυχάρα» και την Ζωή Κρονάκη ως «πολύτιμη φίλη», επιβεβαιώνοντας τη βαθιά προσωπική σχέση που αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία τους.

Πέθανε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος - Η συγκίνηση του Τάσου Ιορδανίδη

Η αποχώρησή της από το «Καλημέρα Είπαμε;» αφήνει σίγουρα ένα κενό στην εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για νέα επαγγελματικά βήματα για τη δημοσιογράφο, η οποία, όπως φαίνεται από τα λόγια της, φεύγει με τις πιο ζεστές αναμνήσεις, χωρίς όμως να λείπει και η πικρία.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΠΑΜΕ;
 |
ΠΕΝΝΥ ΚΑΒΕΤΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top