«Η καρδιά ενός τζογαδόρου» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Novacinema1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 13:38 Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά
14.01.26 , 13:04 Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
14.01.26 , 13:02 Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
14.01.26 , 12:59 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
14.01.26 , 12:43 Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της
14.01.26 , 12:41 Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
14.01.26 , 12:34 Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά
14.01.26 , 12:22 Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Τα τοξικά σχόλια που δέχεται ως μαμά
14.01.26 , 12:10 Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του
14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
14.01.26 , 12:00 BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
14.01.26 , 11:52 Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;
14.01.26 , 11:43 ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί
14.01.26 , 11:41 Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Novacinema1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δραματική κομεντί «On Swift Horses» («Η Καρδιά ενός Τζογαδόρου», 2024, διάρκειας 115’) με τους Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones, Don Swayze και σκηνοθεσία του Daniel Minahan, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

«Η καρδιά ενός τζογαδόρου» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένα ζευγάρι αναζητά σταθερότητα στην αμερικανική Δύση, όμως κρυφές επιθυμίες και ριψοκίνδυνες επιλογές δοκιμάζουν τον έρωτά τους ανάμεσα στην ελευθερία, τον πόθο και τη σιωπηλή λύπη. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 18/1 (22:00).

«Η καρδιά ενός τζογαδόρου» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1, αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΥ
 |
NOVA
 |
SUNDAY PREMIERE
 |
NOVACINEMA1
 |
ΤΑΙΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top