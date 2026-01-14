TractioN: Ο Zερόμ Καλούτα οδηγεί παρέα με τον Κώστα Στεφανή

Δείτε το νέο επεισόδιο την Κυριακή στις 14:10 στο Star

Media
Δείτε το trailer του 6ου επεισοδίου του TractioN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Zερόμ Καλούτα, μία από τις πιο ευγενείς παρουσίες στην ελληνική τηλεόραση και στο θέατρο, έρχεται στην εκπομπή με κέφι και... φιλομάθεια! Γιατί, όπως ο ίδιος εξομολογείται, υπήρξε ανέκαθεν φανατικός τηλεθεατής του TractioN, ακόμη και από τότε που δεν ήξερε καν να οδηγεί!

TractioN: Ο Zερόμ Καλούτα οδηγεί παρέα με τον Κώστα Στεφανή

Ο Κώστας Στεφανής εξασφάλισε ειδικά για τον Ζερόμ ένα ολοκαίνουργιο, γοητευτικό και επιβλητικό OPEL FRONTERA! Ένα SUV φρέσκο, στο πνεύμα της εποχής, ίσως και λίγο πιο... μπροστά, κατ' εξοχήν πολυτάλαντο, ακριβώς όπως ο καλεσμένος μας! 

Οδηγώντας και συζητώντας στο πολυτελές και πολιτισμένο σαλόνι του OPEL FRONTERA, ο Zερόμ Καλούτα μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και την καλλιτεχνική διαδρομή του, άλλοτε βαθιά συγκινητικές και άλλοτε απλώς ξεκαρδιστικές.

Για μια απολαυστική δόση από Ζερόμ Καλούτα και OPEL FRONTERA, μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN!

TractioN: Ο Zερόμ Καλούτα οδηγεί παρέα με τον Κώστα Στεφανή

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢    VW ID. POLO:  Αποκλειστικά από τη Βαρκελώνη ο Μάνος Στεφανής παρουσιάζει σε... avant premiere τη νέα πρόταση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην κατηγορία των supermini EV. Το ηλεκτρικό ID. POLO, ξεχωρίζει με τις καινοτομίες του, την πληθωρική παρουσία και χώρους που θυμίζουν έντονα το μεγαλύτερο VW GOLF. Απεικονίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φιλοδοξία της VW να κατακτήσει την κορυφή των πωλήσεων, ως ένα προικισμένο και υπερσύγχρονο... μη-μικρό! 

➢ MAXUS T60 MAX Pick-Up: Το τελευταίο και εξαιρετικά ενδιαφέρον new entry στην ελληνική αγορά εξετάζουν ενδελεχώς οι... σπεσιαλίστες στα οχήματα της κατηγορίας pick-up, Μάνος Στεφανής και Θωμάς Ευθυμίου. Στο μικροσκόπιο των ειδικών του TractioN τίθεται το επιβλητικό MAXUS T60 MAX, ένα ολοκαίνουργιο τετρακίνητο pick-up, το οποίο πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά. Απευθύνεται σε ένα όλο και μεγαλύτερο κοινό, που αποτελείται τόσο από επαγγελματίες, όσο και από λάτρεις της συγκεκριμένης, σκληροτράχηλης κατηγορίας. 

➢    APRILIA TUONO 457: Μια μοτοσικλέτα που επιχειρεί να γίνει σύμβολο του less is more παρουσιάζει ο Θανάσης Χούντρας. Το APRILIA TUONO 457 προέκυψε από μια ιδανική εκτέλεση μιας συνταγής, που εστιάζει στην ουσία της δίτροχης εμπειρίας: ορθολογικές επιδόσεις (457 κ.εκ., 47,6 ίπποι), σύγχρονη τεχνολογία σε κάθε τομέα, ασφάλεια, άνεση, ευχρηστία, αλλά και σαγηνευτική εμφάνιση. Η APRILIA κατόρθωσε να εμπλουτίσει την ήδη περίοπτη οικογένεια του TUONO με έναν καινούργιο... πειρασμό!  

TractioN  
Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!
 
Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής - Μάνος Στεφανής
Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής
Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς
Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός - Διονύσης Τσιρώνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας
Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας
Εταιρία Παραγωγής: Prostef

