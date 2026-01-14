Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης

Η στιγμή που η Αλεξάνδρα Δουβαρά ανακοίνωση την είδηση με λυγμούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 11:31 Μαρία Καβογιάννη: Tο πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της με τραγούδια και χορούς!
14.01.26 , 11:19 «Προδότες»: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη
14.01.26 , 11:08 TractioN: Ο Zερόμ Καλούτα οδηγεί παρέα με τον Κώστα Στεφανή
14.01.26 , 11:05 Ο Τραμπ προειδοποιεί με «σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει τον διαδηλωτή
14.01.26 , 11:03 Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
14.01.26 , 10:45 Ρόκκος: «Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας αν ήμουν δίπλα στα παιδιά μου»
14.01.26 , 10:39 Πετρούπολη: Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ένα 13χρονο κορίτσι
14.01.26 , 10:36 Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
14.01.26 , 10:35 VW: Δείτε αναλυτικά τις πωλήσεις που έκανε το 2025 - Η άνοδος
14.01.26 , 10:18 Marseaux: «Το 2025 ήταν πολύ δημιουργικό, αλλά με πολλές κακουχίες»
14.01.26 , 10:13 Έλβις Πρίσλεϊ: Σε δημοπρασία το χρυσό δαχτυλίδι με ζαφείρι του «Βασιλιά»
14.01.26 , 10:03 Ford Motor Ελλάς: Μεγάλη μείωση στις τιμές ανταλλακτικών
14.01.26 , 10:02 Μαρία Σολωμού: Το vidcast της κι η επιλογή των καλεσμένων της
14.01.26 , 10:02 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
14.01.26 , 10:01 Ποιος νευρίασε τον Ρονάλντο εν ώρα αγώνα
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το ΕΡΤnews
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη επικρατεί στην ΕΡΤ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, και δάκρυα στα μάτια, η παρουσιάστρια του δελτίου της ΕΡΤnews, Αλεξάνδρα Δουβαρά, ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός στο τέλος του δελτίου.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω το θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε…

Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης

Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι… Υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά», είπε με τρεμάμενη φωνή η δημοσιογράφος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ
 |
EΡΤ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΥΒΑΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top