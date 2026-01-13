Γκάφα της ΕΡΤ: Έδειξαν επεισόδια από συναυλία του ΛΕΞ αντί για... Ιράν!

ΕΡΤ: Έδειξαν Επεισόδια Από Συναυλία Του ΛΕΞ Αντί Για... Ιράν/ Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο προχθεσινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (Κυριακή 12 Ιανουαρίου), αφήνοντας τους τηλεθεατές με το στόμα ανοιχτό και προκαλώντας «θύελλα» αντιδράσεων στα social media.

Ενώ η κατάσταση στο Ιράν είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος να πνίγονται στο αίμα, η δημόσια τηλεόραση παρουσίασε ένα ρεπορτάζ για τη βίαιη καταστολή στην Τεχεράνη. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το πρόβλημα όμως ξεκίνησε όταν ανάμεσα στα πλάνα από το Ιράν, «τρύπωσαν» ξαφνικά εικόνες από... τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, από επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ!

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στις 18:00 στο ERT NEWS, είδαμε σκηνές έντασης και αστυνομικής καταστολής. Μόνο που οι πιο παρατηρητικοί κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα πλάνα δεν προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή, αλλά από τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη συναυλία του ΛΕΞ στις 2 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, είδαμε τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις να συγκρούονται με κόσμο στους δρόμους της συμπρωτεύουσας, όμως οι εικόνες αυτές παρουσιάστηκαν ως κομμάτι των ταραχών στο Ιράν, χωρίς καμία απολύτως διευκρίνιση.

ερτ

Η γκάφα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ: Στο θέμα για τις αναταραχές στο Ιράν έδειξαν τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μετά από συναυλία του ΛΕΞ

Παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» με το συγκεκριμένο ολίσθημα, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη διορθωτική δήλωση ή απολογία από τη μεριά της ΕΡΤ. Το απόσπασμα παρέμεινε ως είχε, αφήνοντας εκτεθειμένη την αξιοπιστία του ειδησεογραφικού τμήματος.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο βίντεο δε μεταδόθηκε μία φορά, αλλά τρεις.

Το συγκεκριμένο λάθος της ΕΡΤ σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είπε: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα, και μάλιστα μιλάνε πάνω σε μια εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να μην αμφισβητήσουμε και οτιδήποτε άλλο;».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EΡΤ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΛΕΞ
