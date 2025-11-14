Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική

14.11.25 , 15:20 Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και η Ζήνα Κουτσελίνη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων δράσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξαν για άλλη μια φορά την αγκαλιά τους!

Από τη Δευτέρα 10 έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη κάλεσε τους τηλεθεατές με περίσσευμα αγάπης να κάνουν μία κλήση ή να στείλουν ένα SMS για να στηρίξουν και να ενισχύσουν το αξιέπαινο κοινωνικό έργο και τις δράσεις του Οργανισμού.

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική και συνολικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 20.223,84€ (προ φόρων).

Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η αλληλεγγύη είναι ο κρίκος που μας συνδέει με τον συνάνθρωπό μας και αυτός ο δεσμός πρέπει να παραμένει άρρηκτος, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις συνθήκες της κάθε εποχής.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, οι συνεργάτες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και το Star, ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη και την ανιδιοτελή προσφορά.

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Αρχισυνταξία: Μαρίκα Μαυρομμάτη

Επιμέλεια και συντονισμός εκπομπής: Στέλλα - Μαρία Ζώη

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουκάνης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Ζανέτ Κάνδια

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
