Άση Μπήλιου: Ήρεμο και θετικό το Σαββατοκύριακο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Στην πρωινή εκπομπή Breakfast@star, η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο, δίνοντας έναν ξεκάθαρο οδηγό για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για όλα τα ζώδια. Με χιούμορ, διάθεση και την αγαπημένη της αστρολογική ακρίβεια, η γνωστή αστρολόγος ανέλυσε πώς θα επηρεάσει η Σελήνη τις ενέργειες και τη διάθεσή μας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Σελήνη στην Παρθένο: Υποχρεώσεις και… δουλειές!

Όπως εξήγησε η Άση Μπήλιου, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι η Σελήνη παραμένει στο ζώδιο της Παρθένου. Αυτό σημαίνει πως το ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου είναι ιδανικό για να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες, να βάλουμε σε μια σειρά το σπίτι και τις υποχρεώσεις μας, αλλά και να οργανώσουμε όσα αφήναμε… για αργότερα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Μάλιστα, απευθυνόμενη με χιούμορ στους Διδύμους ανέφερε πως η Παρθένος φέρνει πάντα τάξη, πρόγραμμα και ανάγκη για πρακτικότητα.

Το απόγευμα του Σαββάτου αλλάζει η ενέργεια

Από το μεσημέρι του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού. Η Άση Μπήλιου υπογράμμισε πως αυτό το πέρασμα δημιουργεί μια πιο ανάλαφρη και κοινωνική ατμόσφαιρα, ιδανική για εξόδους, επαφές, παρέες και γενικώς για να ευχαριστηθούμε τις ημέρες αυτές.

Σύμφωνα με την ίδια, το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο δεν περιλαμβάνει δύσκολες ή απαιτητικές όψεις, σε αντίθεση με αυτά που προηγήθηκαν. «Είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι θα καταφέρουν να βρουν τον ρυθμό και την καλή τους διάθεση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

