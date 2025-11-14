Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;

Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις θετικές όψεις της εβδομάδας που φέρνουν τύχη και αισιοδοξία, ειδικά σε τρία ζώδια, αλλά και την επιρροή της Νέας Σελήνης του Νοεμβρίου, που είναι γεμάτη απρόοπτα και εκπλήξεις.

Ποιοι θα ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις τυχερές όψεις της εβδομάδας που ξεκινά; Ποιοι θα αντιμετωπίσουν με θάρρος και δύναμη τις φοβίες και τις ανασφάλειές τους; Ποιοι θα έχουν εκπλήξεις και κέρδη στα οικονομικά τους και ποιοι θα διευθετήσουν οικογενειακά ζητήματα και θέματα ακίνητης περιουσίας;

Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες και ποιοι θα μπουν σε νέες περιπέτειες;

Ποιοι δεν πρέπει να πάρουν ρίσκα και ποιοι θα έχουν εντάσεις, απρόοπτα και ανατροπές σε σχέσεις και συνεργασίες;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star!

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Κανάκης

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Αλεξία Γερέμπεη

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;

 

Back to Top