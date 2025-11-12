Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο Cash or Trash και κάνει θραύση

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Στέλιος έρχεται στο Cash Or Trash και φέρνει μαζί του νησιώτικο αέρα! Με ρίζες στο νησιώτικο τραγούδι από την οικογένειά του, ο πωλητής δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλον επαγγελματικό δρόμο. Το αντικείμενο του νεαρού τραγουδοποιού ανήκει σε αγαπημένη κατηγορία των αγοραστών και κάνει θραύση στο δωμάτιο δημοπρασίας, βάζοντας «φωτιά» στην αιώνια κόντρα ανάμεσα στην Άντα Πανά, στον Θάνο Μαρίνη και στον Άλεξ Σταυρίδη. Με τη γοητευτική φθορά του χρόνου να λειτουργεί ως πλεονέκτημα, το αντικείμενο του Στέλιου ακούγεται σαν…μουσική στα αυτιά των πέντε αγοραστών!

Ο Ηλίας εργάζεται σε κατάστημα ελαστικών, αλλά η μηχανή που παρουσιάζει στο Cash or Trash δεν έχει ρόδες από εκείνες που κυλάνε. Το αντικείμενο, που θυμίζει κάτι από τα πρώτα επεισόδια της εκπομπής στους φανατικούς τηλεθεατές, ανήκει στη συλλογή του πεθερού του πωλητή. Σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί σε καλή κατάσταση, το παλιό εξάρτημα καρουσέλ βρίσκει αρκετούς υποψήφιους διεκδικητές στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ο Γιώργος επιστρέφει στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο άλλης εποχής από τη συλλογή του θείου του, σε άριστη λειτουργική κατάσταση και κάνει τα μάτια των αγοραστών να λάμπουν από επιθυμία! Ο δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας στο Kick Boxing αντιλαμβάνεται τη θετική διάθεση των αγοραστών και ελπίζει να καταφέρει να κάνει ακόμα μία επιτυχημένη πώληση. Ο στόχος του είναι να πουλήσει το αντικείμενό του τουλάχιστον δύο φορές επάνω από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όπως ακριβώς συνέβη και στην πρώτη του δημοπρασία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο

αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

