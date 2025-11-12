Ζαχαρέα - Κουβαράς: Η απολαυστική συζήτηση με την… «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.25, 16:07
Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά με καλεσμένη τη Δήμητρα Δερζέκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μάρα Ζαχαρέα κι ο Γιώργος Κουβαράς, δύο παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London, συνεχίζουν την επιτυχημένη εκπομπή τους στο YouTube, «Οι συμφοιτητές», σχολιάζοντας την επικαιρότητα με χιούμορ.

Στο πέμπτο επεισόδιο της εκπομπής Οι συμφοιτητές στο YouTube, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη, έχουν καλεσμένη την κωμικό ηθοποιό Δήμητρα Δερζέκου, η οποία έχει γίνει viral με τις μιμήσεις της ως Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Μέσα από τη Δήμητρα Δερζέκου, οι δύο δημοσιογράφοι εξερευνούν πώς οι χαρακτήρες της Αλίκης, όπως η Μίτση και η Λίζα, θα αντιμετώπιζαν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το κωμικό δίπολο φτωχού και πλούσιου χαρακτήρα χρησιμοποιείται για να σχολιαστούν καθημερινά ζητήματα, όπως οι αυξημένες τιμές στα σούπερ μάρκετ, το κόστος ζωής και οι δυσκολίες των εργαζομένων με τις πολλές ώρες εργασίας.

Η Δήμητρα Δερζέκου εξηγεί πώς η επιλογή της να υποδύεται την Αλίκη Βουγιουκλάκη πηγάζει από τον θαυμασμό της για την ηθοποιό και την επιθυμία της να φέρει σε επαφή τον κόσμο του παλιού κινηματογράφου με τη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από τους χαρακτήρες, η εκπομπή μεταφέρει μηνύματα για τη διάλυση της μεσαίας τάξης, τις κοινωνικές ανισότητες και την ανάγκη για αλληλεγγύη σε δύσκολες εποχές.

Η συζήτηση είναι γεμάτη χιούμορ, αναφορές σε καθημερινές εμπειρίες και μία νοσταλγική ματιά στον κινηματογραφικό κόσμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το επεισόδιο κλείνει με ένα μήνυμα της «Αλίκης» – μέσα από τη Δήμητρα – για την ενότητα και την προσπάθεια των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής.

ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
 |
ΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΡΖΕΚΟΥ
