Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ

Η Paramount κι η Spyglass Media Group αποκάλυψαν το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου Scream 7 του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Neve Campbell στον ρόλο της «Sidney Prescott».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα, καθώς η κόρη της γίνεται ο επόμενος στόχος.

Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για «να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

Ο δημιουργός του franchise Kevin Williamson επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Guy Busick αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία Scream. Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των James Vanderbilt και Μπάσικ του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις τα $166 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Στις εκπλήξεις της νέας ταινίας, στο καστ επιστρέφει κι η Courteney Cox μαζί με τους David Arquette, Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding.

Το Scream 7 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026, τριάντα χρόνια μετά την προβολή της αρχικής ταινίας.