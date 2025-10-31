Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ

Με επιστροφές το γνωστό θρίλερ

Δείτε το trailer του Scream 7
Η Paramount κι η Spyglass Media Group αποκάλυψαν το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου Scream 7 του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Neve Campbell στον ρόλο της «Sidney Prescott».

Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα, καθώς η κόρη της γίνεται ο επόμενος στόχος. 

Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για «να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ

Ο δημιουργός του franchise Kevin Williamson επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Guy Busick αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία Scream. Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των James Vanderbilt και Μπάσικ του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις τα $166 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ

Στις εκπλήξεις της νέας ταινίας, στο καστ επιστρέφει κι η Courteney Cox μαζί με τους David Arquette, Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding.

Το Scream 7 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026, τριάντα χρόνια μετά την προβολή της αρχικής ταινίας.

SCREAM
SCREAM 7
NEVE CAMPBELL
COURTENEY COX
