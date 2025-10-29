Χρήστος Γλωσσίδης: Το MasterChef, η πατρότητα και το νέο εστιατόριο

Ο φιναλίστ του MasterChef 2018, Χρήστος Γλωσσίδης, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην κάμερα του Breakfast@Star για την πατρότητα και το νέο εστιατόριο που άνοιξε με τη σύζυγό του.

«Γενικά αυτές τις ημέρες νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος και γεμάτος. Επιτέλους, μαζί με τη γυναίκα μου, έχουμε καταφέρει να κάνουμε το δικό μας εστιατόριο, αυτό που ονειρευόμασταν εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι με τη σύζυγό μου έχουμε κοινά οράματα, και είναι κάτι που μας δένει πολύ, οπότε θέλαμε να έχουμε έναν κοινό χώρο», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε για τον ερχομό του γιου του:

Η κάμερα του Breakfast@Star «τρύπωσε» στο νέο εστιατόριο του Χρήστου Γλωσσίδη

«Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ και οι δύο, το να κάνουμε ένα παιδί. Και θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο που θα κάναμε ο ένας στον άλλον. Οπότε πήραμε την απόφαση, κάναμε το γιο μας, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και νομίζω ότι αυτό μας έκανε να δεθούμε ακόμα περισσότερο».

Στη συνέχεια μίλησε για την εμπειρία του στο MasterChef, το οποίο τού άλλαξε τη ζωή: «Το MasterChef μού έδωσε αναγνωρισιμότητα και του λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, μού δήλωσε άλλος συμμετοχή, για να πάω στο MasterChef», αποκάλυψε για το πώς δήλωσε συμμετοχή.

Το 2018, Ο Χρήστος Γλωσσίδης έχασε για έναν βαθμό τον τίτλο του Έλληνα MasterChef

Και συνέχισε: «Δίχως να ξέρω πού πάω πραγματικά, από τη στιγμή που μπήκα εκεί ήταν τόσο ωραίο και σε γέμιζε τόσο πολύ αυτό που έκανες, που ήθελα να συνεχίσω και να φτάσω μέχρι το τέλος. Με ώθησε η μαμά μου. Ευχαριστώ μαμά, πίστευε σε μένα και ήθελε να κάνω αυτό το βήμα», πρόσθεσε για την εμπειρία του.

«Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, μια εμπειρία που δεν ξεχνάς ποτέ. Και παροτρύνω ανθρώπους που αγαπούν τη μαγειρική να κάνουν αυτό το βήμα και να προσπαθήσουν», συμπλήρωσε με έμφαση.

«Σίγουρα άνοιξαν κάποιες πόρτες μετά το MasterChef, γιατί αποκτάς μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Γνωρίζεις ανθρώπους της γαστρονομίας, συνδιαλέγεσαι μαζί τους, οπότε ανοίγουν πάρα πολλές πόρτες για σένα», παραδέχτηκε κλείνοντας ο Χρήστος Γλωσσίδης.

