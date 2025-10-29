Χρήστος Γλωσσίδης: Το MasterChef, η πατρότητα και το νέο εστιατόριο

Όσα αποκάλυψε στο Breakfast@Star ο φιναλίστ του MasterChef 2018

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 13:34 Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου
29.10.25 , 13:30 Δημοσκόπηση Interview: Στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» προηγείται το «χάος»
29.10.25 , 13:28 Γιώργος Λιάγκας: «Θέλω να πω κάτι για εμένα που δεν το έχω πει ποτέ»
29.10.25 , 13:23 Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη
29.10.25 , 13:04 ΠΑΟΚ: Θέλει μόνο τη νίκη στο ματς με την ΑΕΛ
29.10.25 , 13:00 Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
29.10.25 , 12:37 Με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα πάει κανονικά στο Εθνικής Άμυνας
29.10.25 , 12:35 Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου
29.10.25 , 12:08 Βλοντάκης - Στεργιάδου: Βραδινή έξοδος με την 21χρονη κόρη τους, Ηλέκτρα
29.10.25 , 12:03 Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
29.10.25 , 11:55 Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»
29.10.25 , 11:51 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
29.10.25 , 11:43 ΗΠΑ: Σκότωσε αγοράκι με δύο μαχαίρια μπροστά στη μητέρα του
29.10.25 , 11:30 Χρήστος Γλωσσίδης: Το MasterChef, η πατρότητα και το νέο εστιατόριο
29.10.25 , 11:15 Ψωρίαση: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη
Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο φιναλίστ του MasterChef 2018, Χρήστος Γλωσσίδης, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην κάμερα του Breakfast@Star για την πατρότητα και το νέο εστιατόριο που άνοιξε με τη σύζυγό του.

Χρήστος Γλωσσίδης: Πατέρας για πρώτη φορά ο φιναλίστ του MasterChef 2018!

«Γενικά αυτές τις ημέρες νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος και γεμάτος. Επιτέλους, μαζί με τη γυναίκα μου, έχουμε καταφέρει να κάνουμε το δικό μας εστιατόριο, αυτό που ονειρευόμασταν εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι με τη σύζυγό μου έχουμε κοινά οράματα, και είναι κάτι που μας δένει πολύ, οπότε θέλαμε να έχουμε έναν κοινό χώρο», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε για τον ερχομό του γιου του:

Η κάμερα του Breakfast@Star «τρύπωσε» στο νέο εστιατόριο του Χρήστου Γλωσσίδη 

Η κάμερα του Breakfast@Star «τρύπωσε» στο νέο εστιατόριο του Χρήστου Γλωσσίδη 

«Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ και οι δύο, το να κάνουμε ένα παιδί. Και θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο που θα κάναμε ο ένας στον άλλον. Οπότε πήραμε την απόφαση, κάναμε το γιο μας, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και νομίζω ότι αυτό μας έκανε να δεθούμε ακόμα περισσότερο».

Στη συνέχεια μίλησε για την εμπειρία του στο MasterChef, το οποίο τού άλλαξε τη ζωή: «Το MasterChef μού έδωσε αναγνωρισιμότητα και του λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, μού δήλωσε άλλος συμμετοχή, για να πάω στο MasterChef», αποκάλυψε για το πώς δήλωσε συμμετοχή.

Το 2018, Ο Χρήστος Γλωσσίδης έχασε για έναν βαθμό τον τίτλο του Έλληνα MasterChef

Το 2018, Ο Χρήστος Γλωσσίδης έχασε για έναν βαθμό τον τίτλο του Έλληνα MasterChef

Και συνέχισε: «Δίχως να ξέρω πού πάω πραγματικά, από τη στιγμή που μπήκα εκεί ήταν τόσο ωραίο και σε γέμιζε τόσο πολύ αυτό που έκανες, που ήθελα να συνεχίσω και να φτάσω μέχρι το τέλος. Με ώθησε η μαμά μου. Ευχαριστώ μαμά, πίστευε σε μένα και ήθελε να κάνω αυτό το βήμα», πρόσθεσε για την εμπειρία του.

«Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, μια εμπειρία που δεν ξεχνάς ποτέ. Και παροτρύνω ανθρώπους που αγαπούν τη μαγειρική να κάνουν αυτό το βήμα και να προσπαθήσουν», συμπλήρωσε με έμφαση.

MasterChef: Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη - Διεκδίκησε τη θέση σου!

«Σίγουρα άνοιξαν κάποιες πόρτες μετά το MasterChef, γιατί αποκτάς μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Γνωρίζεις ανθρώπους της γαστρονομίας, συνδιαλέγεσαι μαζί τους, οπότε ανοίγουν πάρα πολλές πόρτες για σένα», παραδέχτηκε κλείνοντας ο Χρήστος Γλωσσίδης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

MasterChef: Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου η πρώτη audition στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή

Ο 10ος επετειακός κύκλος του MasterChef έρχεται στο δεύτερο μισό της σεζόν στο Star για να γράψει ιστορία! Αν αγαπάς τη μαγειρική, έλα την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην πρώτη audition στη Θεσσαλονίκη και διεκδίκησε, με κρύο πιάτο, τη δική σου θέση στην πιο… καυτή κουζίνα!

Θεσσαλονίκη, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, κλείσε ραντεβού στο 6983914122 ή στο masterchef.star.gr 

Χρήστος Γλωσσίδης: Το MasterChef, η πατρότητα και το νέο εστιατόριο

Από το MasterChef 10 δε θέλεις να λείπεις!

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΡΗΣΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ
 |
MASTERCHEF
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top