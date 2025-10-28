Φάρμα: Η Ναταλία ετοιμάζει... σαμποτάζ!

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Δευτέρα 27/10) της ΦΑΡΜΑΣ, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη διάλυση των ομάδων και ενημέρωσε τους παίκτες ότι αυτή την εβδομάδα θα αναμετρηθούν σε ζευγάρια. Ο Βάγγος Μανουηλίδης και ο Γιώργος Ανυφαντάκης ήταν οι δύο νικητές της Ατομικής Δοκιμασίας Ασυλίας και εξασφάλισαν ότι δεν κινδυνεύουν με αποχώρηση αυτή την εβδομάδα.

Στην πρώτη δοκιμασία σε ζευγάρια, την ασυλία και το έπαθλο κατάφεραν να πάρουν ο Βασίλης Πούλος και η Ζωή Τράπαλη, αλλά και να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα, το οποίο θα μάθουν στη συνέχεια.

Απόψε, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τόσο στις σκηνές όσο και στο σπίτι, τις συζητήσεις μονοπωλεί ένα θέμα, το πλεονέκτημα που κέρδισαν η Ζωή και ο Βασίλης. Κάποιοι δεν μπορούν πλέον να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ορισμένοι συμπαίκτες τους προτιμούν τον ύπνο και την ξεκούραση από το να συνεισφέρουν στις εργασίες της Φάρμας και αγανακτούν. Την ώρα που η Ζωή και ο Βασίλης απολαμβάνουν το πλουσιοπάροχο γεύμα που κέρδισαν, οι πρώην γαλάζιοι διαφωνούν για τον τρόπο που μοιράζονται οι προμήθειες και το φαγητό.

Την επόμενη ημέρα, τα ζευγάρια παίρνουν μέρος σε ακόμα μία δοκιμασία, από την οποία ένα ζευγάρι θα κερδίσει ασυλία και ένα θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να υπερασπιστεί τη θέση του στη Φάρμα. Λίγο αργότερα, τα ζευγάρια που απομένουν, συμμετέχουν στην τελευταία Δοκιμασία Ασυλίας, που θα κρίνει ποια δύο ζευγάρια θα κινδυνεύσουν με αποχώρηση.

Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι οι συμπαίκτες τους κρύβονται πίσω από ασυλίες και ποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!