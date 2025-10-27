Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του σπουδαίου αθλητικογράφου Φίλιππου Συρίγου, είναι επίσημος καλεσμένος του Cash Or Trash. Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, παρουσιάζει ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ελληνικού Μπάσκετ! Το όνομα του Νίκου Γκάλη, του ανθρώπου που έφερε τόσα ρεκόρ στο ελληνικό μπάσκετ, ηχεί επικά και στα δύο δωμάτια του Cash Or Trash, με το νούμερο 4 να δεσπόζει επάνω στη φανέλα του. Ποιος από τους αγοραστές θα βάλει τρίποντο με την προσφορά του;

Ο Αίαντας εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο. Το αντικείμενο, που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, τοποθετείται στη σύγχρονη Βρετανία. Οι σφραγίδες και η πληρότητα της συλλογής του κερδίζουν μια πολύ καλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο και ο πωλητής μπαίνει γεμάτος αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών για να ζήσει μια δυναμική δημοπρασία!

Όταν η πεθερά του επιθυμεί κάτι, ο Δημήτρης φροντίζει απλά να γίνει! Ο πωλητής πήρε «εντολή» από την αγαπημένη του πεθερά να έρθει στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο, του οποίου την αξία, μικρή ή μεγάλη, θα διευκρινίσει ο Θάνος Λούδος. Στο δωμάτιο των αγοραστών εξελίσσεται μια συναρπαστική δημοπρασία, που θυμίζει θρίλερ!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

