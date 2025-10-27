Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:25 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 19:19 ΒΕΘ: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για το IRIS
27.10.25 , 19:17 «Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
27.10.25 , 19:02 Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter
27.10.25 , 18:57 VW ID: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην “Zootopia 2”
27.10.25 , 17:59 Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
27.10.25 , 17:49 Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης
27.10.25 , 17:00 Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer
27.10.25 , 16:55 28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
27.10.25 , 16:49 Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash
27.10.25 , 16:38 «Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία
27.10.25 , 16:18 Ροντινέι: Διπλή χαρά για τον βραζιλιάνο μπακ
27.10.25 , 15:50 Κλέλια Ανδριολάτου: Μπήκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes
27.10.25 , 15:49 Κώστας Δόξας: Mήνυση στην πρώην σύζυγό του- Δε φόρεσε κράνος στην κόρη τους
27.10.25 , 15:42 Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου
27.10.25 , 15:32 Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με βροχή αλλά με υψηλό φρόνιμα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του σπουδαίου αθλητικογράφου Φίλιππου Συρίγου, είναι επίσημος καλεσμένος του Cash Or Trash. Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, παρουσιάζει ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ελληνικού Μπάσκετ! Το όνομα του Νίκου Γκάλη, του ανθρώπου που έφερε τόσα ρεκόρ στο ελληνικό μπάσκετ, ηχεί επικά και στα δύο δωμάτια του Cash Or Trash, με το νούμερο 4 να δεσπόζει επάνω στη φανέλα του. Ποιος από τους αγοραστές θα βάλει τρίποντο με την προσφορά του;

Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash

Ο Αίαντας εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο. Το αντικείμενο, που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, τοποθετείται στη σύγχρονη Βρετανία. Οι σφραγίδες και η πληρότητα της συλλογής του κερδίζουν μια πολύ καλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο και ο πωλητής μπαίνει γεμάτος αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών για να ζήσει μια δυναμική δημοπρασία!

Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash

Όταν η πεθερά του επιθυμεί κάτι, ο Δημήτρης φροντίζει απλά να γίνει! Ο πωλητής πήρε «εντολή» από την αγαπημένη του πεθερά να έρθει στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο, του οποίου την αξία, μικρή ή μεγάλη, θα διευκρινίσει ο Θάνος Λούδος. Στο δωμάτιο των αγοραστών εξελίσσεται μια συναρπαστική δημοπρασία, που θυμίζει θρίλερ!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top