Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!

Ο Σαμ, με καταγωγή από τη Συρία, έφερε στο Cash or Trash ένα πλανιόμετρο ή εμβαδόμετρο, που απέκτησε από το Τορόντο του Καναδά.

Ο Τεχνικός Πληροφορικής, που έγινε ερωτικός μετανάστης για τα μάτια της Ελληνίδας γυναίκας του, συστήθηκε στους αγοραστές, με τον Γιώργο Τσαγκαράκη να καταλαβαίνει από την προφορά του πως μιλά Αραβικά.

Cash or Trash: Συνεννόηση στα... Αραβικά

Αφού επιβεβαώθηκε, άρχισε μία μικρή στιχομυθία μεταξύ των δύο ανδρών στα... Αραβικά, με ακροατήριο τους υπόλοιπους αγοραστές, που δεν καταλάβαιναν λέξη.

Cash or Trash: To πλανιόμετρο που θα κάνει δώρο ο Μαρίνης στους συνεργάτες του

«Καλώς ήρθατε στο Cash or Trash της Αραβίας», τους διέκοψε ο Θάνος Μαρίνης. Σε αυτόν κατέληξε και το αντικείμενο, η αγορά του οποίου τού κόστισε 160 ευρώ. Με τιμή εκτίμησης 100 ευρώ από τον Θάνο Λούδο, ο πωλητής βγήκε απόλυτα κερδισμένος!

