First Dates: Η ατάκα του Βαγγέλη που έκανε την Κατερίνα να κοκκινίσει

Πρώτο ραντεβού στο αποψινό επεισόδιο του First Dates ήταν αυτό ανάμεσα στον Βαγγέλη και την Κατερίνα. Η Ζεν συνόδευσε τον νεαρό άνδρα που ασχολείται με την εστίαση στο μπαρ εκεί που καθόταν η Κατερίνα.

«Γεια! Νομίζω ότι σε ξέρω», της είπε κι εκείνη ξαφνιάστηκε: «Τι; Από πού;».

«Δεν ξέρω. Θα το βρούμε στην πορεία», σχολίασε ο Βαγγέλης και λίγα λεπτά αργότερα πρόσθεσε: «Δεν ξεχνάω πρόσωπα. Έχεις ένα ωραίο πρόσωπο».

«Εντάξει, από εδώ το έφερες από εκεί το έφερες…για να της πεις ότι είναι κούκλα», είπε με νόημα η Ζεν.

Ο Βαγγέλης μιλώντας στο cue δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την όμορφη παρουσία που είχε απέναντί του, αλλά και την επιλογή του φορέματος της Κατερίνας.

