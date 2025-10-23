Cash or Trash: Ο Σταυρίδης απογείωσε τη δημοπρασία με τις προσφορές του

Βρήκε αντίσταση από τη Ρογδάκη και τον Παγώνη

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης, συνταξιούχος καθηγητής Φυσικής Αγωγής και πρώην πανελληνιονίκης, έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που «κρεμιέται, είναι μοδάτο, αλλά δε φοριέται». 

Cash or Trash: Ο Αργύρης παρέδωσε τα σκήπτρα κι έφυγε με τη Ρογδάκη

Ο 65χρονος, αφού μίλησε για τους μικρούς ρόλους που έχει παίξει στην ελληνική και ξένη τηλεόραση, παρουσίασε μία διαφημιστική πινακίδα της Chevingnon, την οποία δεν προτίθεται να παραχωρήσει για λιγότερα από 500 ευρώ.

Cash or Trash: Βρέθηκε αγοραστής για την πινακίδα Chevingnon

Cash or Trash: Βρέθηκε αγοραστής για την πινακίδα Chevingnon

Με το «καλημέρα» ο Άλεξ Σταυρίδης έδωσε 200 ευρώ, ποσό που ισοδυναμούσε με την τιμή της εκτίμησης. Αποφασίζοντας να το φτάσει μέχρι τέλους, πρόσθεσε 50 ευρώ στην αρχική του προσφορά.

Η Άντα Πανά και η Νάντια Μπέλε συμμετείχαν αρχικά στη δημοπρασία, αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκαν. Ο Μελέτης Παγώνης και η Άννα-Μαρία Ρογδάκη ήταν οι μόνοι αγοραστές που αντιστάθηκαν στον Σταυρίδη και ακολούθησαν τον ρυθμό του.

Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη

Cash or Trash: Η στιγμή που ο πωλητής κλείνει συμφωνία με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Cash or Trash: Η στιγμή που ο πωλητής κλείνει συμφωνία με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Παρόλο που ο επιχειρηματίας φαινόταν το μεγάλο φαβορί, η πινακίδα κατέληξε στα χέρια μιας άλλης επιχειρηματία, της Άννας Μαρίας Ρογδάκη, έναντι 500 ευρώ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

 

 

 

CASH OR TRASH
 |
ΑΛΕΞ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Back to Top