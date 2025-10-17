IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview

Ο τρίτος κύκλος της σειράς IQ 160 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή στις 22.10 με μια υπόσχεση γεμάτη δράση, αστεία στιγμιότυπα και πολλές ανατροπές που σίγουρα θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Με μια πλοκή γεμάτη εκπλήξεις, οι χαρακτήρες της σειράς βρίσκονται συνεχώς σε καταστάσεις έντασης και αβεβαιότητας, όπως φανερώνεται και από τις πρώτες σκηνές του επεισοδίου.

Μάλιστα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία είναι η έντονη δράση, όπου οι χαρακτήρες βρίσκονται να κυνηγούν ή να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ ολόκληρη η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αδρεναλίνη και χιούμορ.

Ανάμεσα στους διαλόγους που δεν αφήνουν περιθώρια για βαρεμάρα, ξεχωρίζει μία ατάκα που έγινε viral: «Αχ Θεέ μου! Πού πήγε! Ρε παιδιά! Τι κάνετε ρε παιδιά και δεν τη παλεύετε!»

Ο Καλατζής προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην επικίνδυνη σχέση που αναπτύσσεται με τη Μουρίκη.

«Καλατζή, ξέρω έχεις θυμώσει τώρα, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτό θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Οπότε ίσως είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε εδώ οι δυο μας, μόνοι, να σου πω κάτι που με απασχολεί το τελευταίο καιρό και σε αφορά και εσένα. Ξέρεις, είμαι...», λέει η Πηνελόπη Μουρίκη στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star.

Η ώρα έφτασε! Ο Καλατζής θα μάθει ότι η Πηνελόπη είναι έγκυος...

Αν σας αρέσουν οι σειρές με ανατροπές, χιούμορ και λίγο δράμα, το IQ 160 σίγουρα δεν πρέπει να λείπει από το πρόγραμμα σας αυτή την Κυριακή.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

