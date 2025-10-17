IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview

Ξεκαρδιστική πρεμιέρα την Κυριακή 19/10 στις 22:10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 15:45 Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
17.10.25 , 15:43 Μπήκαν Στο Σπίτι 90χρονης Και Τη Χτύπησαν Για Να Τη Ληστέψουν
17.10.25 , 15:41 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
17.10.25 , 15:32 Χαλκίδα: Τι Λέει Η Μητέρα Της Μαθήτριας Που Έπαθε Ηλεκτροπληξία
17.10.25 , 15:26 VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της
17.10.25 , 15:20 «Αγριεύει» ο καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα
17.10.25 , 15:17 GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
17.10.25 , 15:05 Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο
17.10.25 , 14:58 Όψη Ήλιου - Δία & Nέα Σελήνη: Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο
17.10.25 , 14:58 Aυτά είναι τα έξι χαλαρά ζώδια που δεν «μπλοκάρουν» εύκολα
17.10.25 , 14:51 Φοινικούντα: Αυτή είναι η σκηνή του εγκλήματος - Πού βρισκόταν ο ανιψιός
17.10.25 , 14:42 IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview
17.10.25 , 14:40 Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
17.10.25 , 14:25 Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες
17.10.25 , 14:24 Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο τρίτος κύκλος της σειράς IQ 160 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή στις 22.10 με μια υπόσχεση γεμάτη δράση, αστεία στιγμιότυπα και πολλές ανατροπές που σίγουρα θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Με μια πλοκή γεμάτη εκπλήξεις, οι χαρακτήρες της σειράς βρίσκονται συνεχώς σε καταστάσεις έντασης και αβεβαιότητας, όπως φανερώνεται και από τις πρώτες σκηνές του επεισοδίου. 

IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview

Μάλιστα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία είναι η έντονη δράση, όπου οι χαρακτήρες βρίσκονται να κυνηγούν ή να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ ολόκληρη η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αδρεναλίνη και χιούμορ.

Σμαράγδα Καρύδη: «Με λέγανε Ντάλια και τώρα με λένε Μουρίκη»

Ανάμεσα στους διαλόγους που δεν αφήνουν περιθώρια για βαρεμάρα, ξεχωρίζει μία ατάκα που έγινε viral: «Αχ Θεέ μου! Πού πήγε! Ρε παιδιά! Τι κάνετε ρε παιδιά και δεν τη παλεύετε!» 

IQ 160: Τίνος είναι το παιδί; - Ο 3ος κύκλος ξεκινά με δύο νέα πρόσωπα!

Ο Καλατζής προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην επικίνδυνη σχέση που αναπτύσσεται με τη Μουρίκη.

«Καλατζή, ξέρω έχεις θυμώσει τώρα, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτό θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Οπότε ίσως είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε εδώ οι δυο μας, μόνοι, να σου πω κάτι που με απασχολεί το τελευταίο καιρό και σε αφορά και εσένα. Ξέρεις, είμαι...», λέει η Πηνελόπη Μουρίκη στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star.

IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview

Η ώρα έφτασε! Ο Καλατζής θα μάθει ότι η Πηνελόπη είναι έγκυος... 

Αν σας αρέσουν οι σειρές με ανατροπές, χιούμορ και λίγο δράμα, το IQ 160 σίγουρα δεν πρέπει να λείπει από το πρόγραμμα σας αυτή την Κυριακή.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top