Φάρμα: Η Βαλεντίνα έβαλε τα κλάματα - Η κίνηση του Λευτέρη που την ενόχλησε

Κακή μέρα ξημέρωσε για τη γαλάζια ομάδα στη Φάρμα. Ο Λευτέρης πήγε να ξυπνήσει όλη την ομάδα και έβρεξε τη Βαλεντίνα με νερό. Αυτή η κίνηση ενόχλησε πάρα πολύ τη Βαλεντίνα, η οποία έβαλε τα κλάματα από τα νεύρα της!

«Ήρθε και με έβρεξε! Τα νεύρα μου! Δώσε μου χρόνο! Σήμερα ήμουν πιο έτοιμη! Με κατάβρεξε! Είναι το χειρότερό μου να ξυπνήσω με νεύρα! Δεν θέλει κανείς να ξυπνήσω με νεύρα! Γιατί να συμβεί; Γιατί;», είπε η Βαλεντίνα.

Ναταλία - Βαλεντίνα

«Κοίτα είναι πολλοί άνθρωποι εδωμέσα και ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο! Από ότι κατάλαβα η Βαλεντίνα ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ξύπνησαν κι ο Λευτέρης της έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό της, δηλαδή δεν ήταν ένας κουβάς, ήταν δυο σταγόνες. Εντάξει η Βαλεντίνα έχουμε δει ότι είναι λίγο πιο ιδιότροπη. Αντιδρά έντονα... Τώρα αν ο Λευτέρης θεώρησε ότι είναι σωστό εκείνη τη στιγμή.. Πιστεύω ότι δεν το έκανε με κακή πρόθεση», είπε η Ναταλία στην κάμερα.

Τα μέλη της γαλάζιας ομάδας καταλήγουν να διαφωνούν έντονα με αφορμή, για ακόμα μία φορά, τις δουλειές στη Φάρμα και το γεγονός ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί τις υποχρεώσεις τους.