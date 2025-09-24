Πέτρος Καρσιώτης: «Είχα μελάνωμα στο στήθος... έπεσα σε κατάθλιψη»

Ο Πέτρος Καρσιώτης μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα, όπου, ανάμεσα σε αλλά, αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε.

Ο μάχιμος δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, αποκάλυψε την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, αλλά μίλησε και για τη φιλία του με την αείμνηστη Ηρώ Καριοφύλλη

«Θυμίζω ότι ήταν ένα μελάνωμα που εμφανίστηκε στο στήθος, κι είχα πει και τότε μόνο και μόνο, όποιος καταλάβει κάτι πάνω του που δεν γνώριζε και τον παραξενέψει, αμέσως να πάει στους γιατρούς. Αυτοί που μου στάθηκαν σε όλο αυτό ήταν η οικογένεια μου», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Δεν έκλαψα ποτέ αλλά έπεσα σε κατάθλιψη πολλές φορές και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο. Αναθεώρησα να μη μισώ, να μην τσακώνομαι, να μη δίνω μεγάλη σημασία σε κάτι».

Για τη συνάδελφό του Ηρώ Καριοφύλλη, που έφυγε φέτος από τη ζωή, είπε: «Την έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου σαν ένα δάκρυ που κυλάει και δεν εννοεί να σταματήσει. Η Ηρώ ήθελε να ζήσει με πάθος. Μου έστειλαν το βιβλίο που διάβαζε, το Βίος και Πολιτεία του Νίκου Καζαντζάκη, είναι το τελευταίο πράγματα που μου έχει μείνει από εκείνη».