«Πολύ συγκινητικό» - Δάκρυσε η Ανθή Βούλγαρη για τον μικρό Μιχαήλ Πάνου

Το αγόρι βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ για το σθένος του στη μάχη με τον καρκίνο

STAR.GR
Media
Δάκρυσε η Ανθή Βούλγαρη για τον μικρό Μιχαήλ Πάνου, ο οποίος βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ για το πείσμα του και τη γενναιότητά να νικήσει τον καρκίνο/ βίντεο Koινωνία ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκινήθηκε η Ανθή Βούλγαρη, βλέποντας τη βράβευση ενός μικρού αλλά γενναίου μαχητή, του Μιχαήλ Πάνου, ο οποίος νίκησε τον καρκίνο. 

Το αγοράκι βραβεύτηκε για το σθένος του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. 

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ Πάνου/ Eurokinissi ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ Πάνου/ Eurokinissi ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μετά την προβολή του βίντεο στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η παρουσιάστρια είπε: «Πολύ συγκινητικό... Και πόσα παιδάκια δίνουν αυτή τη μάχη… είδα το παιδάκι πώς ήταν πέρυσι και πώς είναι φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένο και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε και είναι νικητής και δίνει κι αυτός το δικό του μήνυμα προς τα άλλα παιδάκια. Αυτό είναι το πιο ωραίο θέμα που μας έχει παρουσιάσει η Στέβη».

«Πολύ συγκινητικό» - Δάκρυσε η Ανθή Βούλγαρη για τον μικρό Μιχαήλ Πάνου

Στις 30 Μαρτίου 2025, στην αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τα playoffs της Super League, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ) και ο Σταύρος Πήλιος (ΑΕΚ) χάρισαν τις φανέλες τους στον μικρό Μιχαήλ, που βρισκόταν στο γήπεδο κι έστειλαν παράλληλα ένα ισχυρό ενωτικό μήνυμα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. 

Χθες, στη 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ που πραγματοποιήθηκε στη σκηνή της Στέγης του ιδρύματος Ωνάση και πριν τη βράβευση αθλητών και αθλητριών, ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε έναν πραγματικό νικητή, τον Μιχαήλ. 

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ Πάνου/ Eurokinissi ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ Πάνου/ Eurokinissi ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
