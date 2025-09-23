Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand

Ταινία δράσης αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2021
Ένας μυστηριώδης άνδρας προσλαμβάνεται σε εταιρεία μεταφοράς χρημάτων, υπεύθυνη για την μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων κάθε εβδομάδα.
Ο πραγματικός του στόχος, όμως, είναι να βρει και να εκδικηθεί αυτούς που τον έβλαψαν στο παρελθόν...
Remake της γαλλικής ταινίας «Χρηματαποστολή» του 2004.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Στέιθαμ, Σκοτ Ίστγουντ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ