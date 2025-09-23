Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand

Ταινία δράσης αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2021

23.09.25 , 23:45 Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand
Ταινία δράσης αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2021

Ένας μυστηριώδης άνδρας προσλαμβάνεται σε εταιρεία μεταφοράς χρημάτων, υπεύθυνη για την μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων κάθε εβδομάδα.

Δείτε την ταινία OnDemand στο StarTV έως και Τετάρτη 8/10

Ο πραγματικός του στόχος, όμως, είναι να βρει και να εκδικηθεί αυτούς που τον έβλαψαν στο παρελθόν...

Remake της γαλλικής ταινίας «Χρηματαποστολή» του 2004.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Στέιθαμ, Σκοτ Ίστγουντ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ

