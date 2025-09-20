Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;

«Παλιά είχα μαλλιά… τώρα έχω εμπειρίες!», σχολίασε με χιούμορ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 18:13 BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή
20.09.25 , 18:01 Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτο Σάββατο με την Αφροδίτη στην Παρθένο
20.09.25 , 17:52 Η Άννα Βίσση συγκινεί: «Δε γέμιζα πάντα στάδια… τώρα νιώθω δικαίωση»
20.09.25 , 17:31 Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;
20.09.25 , 17:31 Εντείνεται το χάος σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά την κυβερνοεπίθεση
20.09.25 , 17:09 Ελένη Μενεγάκη: «Κάθε τέλος ταξιδιού, η αρχή του επόμενου»
20.09.25 , 16:48 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα
20.09.25 , 16:23 Τζίμα για Σακελλαρίδη: «Φοβήθηκα για την κατάσταση του συζύγου μου»
20.09.25 , 16:04 Μπαράζ ελλείψεων και ανατιμήσεων στην αγορά προκαλεί η ευλογιά
20.09.25 , 16:04 Audi; Δεν είναι μόνο... βιτρίνα
20.09.25 , 15:56 Όταν η σχέση σταματά να εξελίσσεται: 5 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις
20.09.25 , 15:44 Μπεκιάρη: «Δεν παντρεύτηκα διάσημο. Ο Βασίλης δεν ήταν γνωστός τότε»
20.09.25 , 15:12 Σέρρες: Ένταση με καφέδες και νερά κατά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
20.09.25 , 14:47 Η νέα εθνική: Γιάννης, Αβδάλας, Στογιάκοβιτς και Αμερικανός σταρ Euroleague
20.09.25 , 14:26 Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;
Ελένη Μενεγάκη: «Κάθε τέλος ταξιδιού, η αρχή του επόμενου»
Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
Τζίμα για Σακελλαρίδη: «Φοβήθηκα για την κατάσταση του συζύγου μου»
Σέρρες: Ένταση με καφέδες και νερά κατά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Βίντεο από παλαιότερη εμφάνιση του ιατροδικαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο  Γρηγόρης Λέων έχει καταφέρει να γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του επιστημονικού αλλά και δημοσίου χώρου στην Ελλάδα.

Με τις παρεμβάσεις του σε μεγάλες υποθέσεις και την καθαρή, ψύχραιμη προσέγγισή του, έχει κερδίσει το σεβασμό του κοινού και την εμπιστοσύνη των ΜΜΕ.

Αμαλιάδα: Ο Γρηγόρης Λέων Σχολιάζει Τις Ιατροδικαστικές

Μια σπάνια φωτογραφία του γνωστού ιατροδικαστή από τα νεανικά του χρόνια κυκλοφορεί και έχει γίνει viral στα social media, αποκαλύπτοντας μια πιο ανάλαφρη και προσωπική πτυχή του.

Όπως μπορείτε να δείτε ποζάρει στον φακό με πυκνά μαλλιά και αθώο βλέμμα, πολύ διαφορετικό από το σημερινό του προφίλ που συνδυάζει σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Πολλοί χρήστες σχολιάζουν με χαμόγελο τη διαφορά στην εμφάνισή του.

«Είμαι 35 χρόνια στο νοσοκομείο, πρώτη φορά βλέπω τέτοια κάκωση σε παιδί»

Σε μια χιουμοριστική ανάρηση ο ίδιος ο ιατροδικαστής φαίνεται να αποδέχεται με χαμόγελο τη ροή του χρόνου, σχολιάζοντας: «Παλιά είχα μαλλιά… τώρα έχω εμπειρίες!»

 

Μποεί τα χρόνια να περνούν η εμφάνιση να αλλάζει και οι άνθρωποι να εξελίσσονται, αλλά αποκτάμε εμπειρίες και γνώσεις!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΩΝ
 |
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top