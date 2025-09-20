Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;

Βίντεο από παλαιότερη εμφάνιση του ιατροδικαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο Γρηγόρης Λέων έχει καταφέρει να γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του επιστημονικού αλλά και δημοσίου χώρου στην Ελλάδα.

Με τις παρεμβάσεις του σε μεγάλες υποθέσεις και την καθαρή, ψύχραιμη προσέγγισή του, έχει κερδίσει το σεβασμό του κοινού και την εμπιστοσύνη των ΜΜΕ.

Μια σπάνια φωτογραφία του γνωστού ιατροδικαστή από τα νεανικά του χρόνια κυκλοφορεί και έχει γίνει viral στα social media, αποκαλύπτοντας μια πιο ανάλαφρη και προσωπική πτυχή του.

Όπως μπορείτε να δείτε ποζάρει στον φακό με πυκνά μαλλιά και αθώο βλέμμα, πολύ διαφορετικό από το σημερινό του προφίλ που συνδυάζει σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Πολλοί χρήστες σχολιάζουν με χαμόγελο τη διαφορά στην εμφάνισή του.

Σε μια χιουμοριστική ανάρηση ο ίδιος ο ιατροδικαστής φαίνεται να αποδέχεται με χαμόγελο τη ροή του χρόνου, σχολιάζοντας: «Παλιά είχα μαλλιά… τώρα έχω εμπειρίες!»

Μποεί τα χρόνια να περνούν η εμφάνιση να αλλάζει και οι άνθρωποι να εξελίσσονται, αλλά αποκτάμε εμπειρίες και γνώσεις!