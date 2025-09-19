GNTΜ 6: Eντυπωσίασε ο 19χρονος πολίστας, Μιχάλης Κούτρης

«Αχ, ο Απόλλωνας. Όνειρο!», σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 23:15 GNTM 6: Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!
19.09.25 , 23:13 Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25/9 στον Λευκό Οίκο
19.09.25 , 22:53 Τροχαίο Βουλιαγμένης: Τα Πρώτα Λόγια Του 21χρονου Οδηγού
19.09.25 , 22:50 «Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!
19.09.25 , 22:48 Άρης Μουγκοπέτρος: Η Ανάρτηση Που Άναψε Φωτιές
19.09.25 , 22:20 GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
19.09.25 , 22:05 GNTΜ 6: Eντυπωσίασε ο 19χρονος πολίστας, Μιχάλης Κούτρης
19.09.25 , 21:50 GNTM 6: Η καλλονή Γιασμίν που θύμισε στον Έντι Γαβριηλίδη τη Miranda Kerr
19.09.25 , 21:47 Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη και Καραγκούνη
19.09.25 , 21:30 GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!
19.09.25 , 21:21 Νικολαΐδης: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
19.09.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 19/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
19.09.25 , 21:19 Η Geely στην Auto Thessaloniki 2025
19.09.25 , 21:16 Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη!
19.09.25 , 21:05 GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
«Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Πάτρα: Αστυνομικός χαστούκισε συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επεισοδίων
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 20:28
GNTΜ 6: Δείτε τον Μιχάλη Κούτρη στην πρώτη audition
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το αγαπημένο fashion project «Greece’s Next Top Model» ξεκίνησε και ο Μιχάλης Κούτρης είναι ένας από τα διαγωνιζόμενους που διεκδικεί μια θέση στο σπίτι του GNTM 6.

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

«Αποφάσισα να έρθω, γιατί με σταματούσε πολύς κόσμος και μου έλεγε να το δοκιμάσω. Κοιτάχτηκα κι εγώ λίγο στον καθρέφτη και είπα: “Εντάξει, ωραίος είσαι. Πήγαινε”», είπε λίγο την πρώτη του οντισιόν για το GNTM.

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

GNTM 6: Ποιος είναι ο Μιχάλης Κούτρης

  • Κατάγεται από το Ναύπλιο
  • Σπουδάζει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Είναι 19 χρόνων
  • Έχει ύψος 1,86 μ.
  • Κάνει πόλο από παιδί

«Μ’ αρέσει ό,τι κάνω να το κάνω καλά, άρα δε θα είχα έρθει αν δεν πίστευα στον εαυτό μου», συμπλήρωσε.

Οι κριτές πάντως, έδειξαν να ενθουσιάζονται κατά την είσοδό του στο πλατό. «Ναι», «Μ’ αρέσει αυτός», ακούστηκαν να λένε.

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

Ο Μιχάλης απέσπασε κολακευτικά σχόλια και στην εμφάνισή του με μαγιό. «Γαλάζια λίμνη κανονική», «Αχ, ο Απόλλωνας. Όνειρο!», σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. 

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αν και αρχικά εξέφρασε την αμφιβολία της για το πώς θα συνδυάσει το πόλο με το modelling, έκανε την αρχή, λέγοντας το «ναι» στον Μιχάλη για την επόμενη φάση.

GNTM 6: Oι πέντε κριτές είπαν τον «ναι» στον Μιχάλη Κούτρη κι έτσι πέρασε στη φάση των Bootcamp

GNTM 6: Oι πέντε κριτές είπαν τον «ναι» στον Μιχάλη Κούτρη κι έτσι πέρασε στη φάση των Bootcamp

Εν τέλει, o Μιχάλης Κούτρης απέσπασε πέντε «ναι» από τους κριτές και πέρασε στη φάση των Bootcamp.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GREECE NEXT TOP MODEL
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΗΣ
 |
GNTM 6
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top