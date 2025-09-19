GNTΜ 6: Eντυπωσίασε ο 19χρονος πολίστας, Μιχάλης Κούτρης

Το αγαπημένο fashion project «Greece’s Next Top Model» ξεκίνησε και ο Μιχάλης Κούτρης είναι ένας από τα διαγωνιζόμενους που διεκδικεί μια θέση στο σπίτι του GNTM 6.

GNTM 6: O Μιχάλης Κούτρης στην πρώτη audition

«Αποφάσισα να έρθω, γιατί με σταματούσε πολύς κόσμος και μου έλεγε να το δοκιμάσω. Κοιτάχτηκα κι εγώ λίγο στον καθρέφτη και είπα: “Εντάξει, ωραίος είσαι. Πήγαινε”», είπε λίγο την πρώτη του οντισιόν για το GNTM.

GNTM 6: Ποιος είναι ο Μιχάλης Κούτρης

Κατάγεται από το Ναύπλιο

Σπουδάζει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Είναι 19 χρόνων

Έχει ύψος 1 ,86 μ.

Κάνει πόλο από παιδί

«Μ’ αρέσει ό,τι κάνω να το κάνω καλά, άρα δε θα είχα έρθει αν δεν πίστευα στον εαυτό μου», συμπλήρωσε.

Οι κριτές πάντως, έδειξαν να ενθουσιάζονται κατά την είσοδό του στο πλατό. «Ναι», «Μ’ αρέσει αυτός», ακούστηκαν να λένε.

Ο Μιχάλης απέσπασε κολακευτικά σχόλια και στην εμφάνισή του με μαγιό. «Γαλάζια λίμνη κανονική», «Αχ, ο Απόλλωνας. Όνειρο!», σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αν και αρχικά εξέφρασε την αμφιβολία της για το πώς θα συνδυάσει το πόλο με το modelling, έκανε την αρχή, λέγοντας το «ναι» στον Μιχάλη για την επόμενη φάση.

GNTM 6: Oι πέντε κριτές είπαν τον «ναι» στον Μιχάλη Κούτρη κι έτσι πέρασε στη φάση των Bootcamp

Εν τέλει, o Μιχάλης Κούτρης απέσπασε πέντε «ναι» από τους κριτές και πέρασε στη φάση των Bootcamp.