Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!

Aυτήν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η τελευταία Έκλειψη της χρονιάς φέρνοντας καρμικές αλλαγές στα ζώδια!

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Έχουμε την τελευταία Έκλειψη της χρονιάς. Έχει μια ιδιαιτερότητα είναι στην τελευταία καρμική μοίρα της Παρθένου. Ταυτόχρονα αυτή η Έκλειψη είναι απέναντι από τον Κρόνο που είναι στους Ιχθείς. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια λίγο πιο βαριά Έκλειψη ταυτόχρονα είναι και νέα Σελήνη», ανέφερε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star το πρωί της Παρασκευής 19/9.

Με κάποιον τρόπο είναι σαν να κλείνουμε έναν κύκλο και ανοίγουμε ενα καινούργιο κεφάλαιο στις ζωές μας όσοι επηρεαζόμαστε από αυτήν την Έκλειψη. Μέσα της έχει τον σπόρο του καινούργιου, αλλά παράλληλα έχει μέσα της τον πόνο και τη θλίψη. Το μήνυμα που μας δίνει αυτή η Έκλειψη είναι: Φροντίστε τον εαυτό σας!», συμπλήρωσε η έγκριτη αστρολόγος.

