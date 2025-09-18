«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!

Μη χάσετε στις 21:00 την πολυβραβευμένη ταινία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 15:24 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του
18.09.25 , 14:43 Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος
18.09.25 , 14:23 Κουσκουρή: «Η Ειρήνη θα κάνει αποκαλύψεις όταν μιλήσει για τον Παναγιώτη»
18.09.25 , 14:21 «Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
18.09.25 , 14:16 Μουρτζούκου: «Να μπει σε ένα μπουντρούμι»
18.09.25 , 14:12 Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;
18.09.25 , 14:12 «The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!
18.09.25 , 14:00 Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
18.09.25 , 13:59 Στην Ελλάδα οι Iron Maiden
18.09.25 , 13:40 Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της
18.09.25 , 13:37 Γιάννης Αντετοκούνμπο: To post με τις ευχές για τα γενέθλια της Μαράια
18.09.25 , 13:32 Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα
18.09.25 , 13:12 Μακρόν: Θα αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα
18.09.25 , 13:10 Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
18.09.25 , 12:32 «Αυλαία» για το Taxis το 2026 - Ριζικές αλλαγές στην εφορία
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επέστρεψα στις... εργοστασιακές μου ρυθμίσεις»
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»
Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Φόνισσα»: Δείτε το trailer για την Α' τηλεοπτική μετάδοση της ταινίας στο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Φόνισσα»: Η πολυβραβευμένη ταινία σε σκηνοθεσία της Εύας Νάθενα, βασισμένη στο ομώνυμο διαχρονικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, προβάλλεται απόψε Πέμπτη 18/9  στις 21:00, σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star.

Με φόντο μία τοποθεσία του προηγούμενου αιώνα, η κλασική ιστορία της Χαδούλας μεταφέρεται στο παρόν, επιχειρώντας να φέρει στο φως, αλλά και να γιατρέψει το διαγενεαλογικό τραύμα που διέπει την ελληνική κοινωνία. Το σκηνοθετικό εγχείρημα της Εύας Νάθενα, εμπνευσμένο από το διαχρονικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αποτελεί μια κινηματογραφική προσέγγιση πάνω στην τραγική ηρωίδα «Φόνισσα».

«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!

Σε ένα δυστοπικό νησί της Ελλάδας γύρω στο 1900, η Χαδούλα, χήρα Ιωάννου Φράγκου, είναι μια γυναίκα που έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της πέρασε η μητέρα της – μια σκυτάλη δύσκολη, που διαιωνίζει την υποτίμηση και την κατώτερη μοίρα της γυναίκας.

«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!

Η Χαδούλα επαναστατεί μέσα της και αυτό δε θα αργήσει να συμβεί και προς τα έξω. Τα μικρά κορίτσια του νησιού γίνονται θύματά της. Αφαιρώντας τους τη ζωή, η ίδια νιώθει ότι τα απαλλάσσει από το κοινωνικό φορτίο που η ύπαρξή τους επιφέρει. Οι πράξεις της κάποια στιγμή αυτονομούνται και τη φέρνουν αντιμέτωπη με τον νόμο. Εγκαταλείπει το σπίτι της και βρίσκει καταφύγιο στη φύση. Όμως, όσο και αν η ηθική της τής υπαγορεύει ότι έπραξε σωστά, στην πραγματικότητα το χρόνιο τραύμα της την ακολουθεί παντού. Το τέλος έρχεται σαν λύτρωση.

«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αποσπώντας έξι βραβεία και επελέγη ως η πρόταση της Ελλάδας για το «Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας» στα 97α βραβεία της Ακαδημίας.

«Φόνισσα»: Όλη η ελληνική showbiz στην επίσημη προβολή της ταινίας

Η ταινία έχει επίσης λάβει διεθνείς διακρίσεις:

  • βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Kine Nova Film Festival
  • βραβείο Σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα The Belt and Road Film Week του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης, του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Ασίας
  • έξι βραβεία στο London Greek Film Festival

«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!

Παίζουν οι: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Έλενα Τοπαλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Χρήστος Στέργιογλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δημήτρης Ήμελλος, Χριστίνα Μαξούρη, Όλγα Δαμάνη, Έρση Μαλικένζου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλης Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Τσορτέκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Αριάδνη Βελλή

«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ/ PRODUCTION DESIGN/ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Εύα Νάθενα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατερίνα Μπέη

CONCEPT DEVELOPMENT - SCRIPT EDITOR: Εύα Νάθενα

HISTORICAL & SCIENTIFINC CONSULTANT: Μαρία Τουγιανίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Παναγιώτης Βασιλάκης

CASTING: Σωτηρία Μαρίνη, Άκης Γουρζουλίδης

ΜONTAZ: Αγγέλα Δεσποτίδου

ΜΟΥΣΙΚΗ : Δημήτρης Παπαδημητρίου

ΜΙΞΑΖ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: Εύη Ζαφειροπούλου

HAIR STYLIST: Χρόνης Τζήμος

ΗΧΟΣ: Μαρίνος Αθανασόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ : Διονύσης Σαμιώτης, Κώστας Λαμπρόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Tanweer Productions σε συμπαραγωγή με τη View Master Films

Συμπαραγωγοί: COSMOTE TV, EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΚΚ)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΝΙΣΣΑ
 |
Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top