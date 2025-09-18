Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;

Για το πώς θα μας επηρεάσει η Αφροδίτη που περνά αύριο, 19/9, στην Παρθένο μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια



Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης του έρωτα, της ομορφιάς, του χρήματος, επίσης των σχέσεων γενικότερα και τώρα περνά στην Παρθένο που δεν είναι ακριβώς το περιβάλλον που της ταιριάζει. Πάντα έχουμε πει ότι οι πλανήτες ανάλογα με το ζώδιο που βρίσκονται ή βρίσκονται στην καλύτερη θέση τους ή βρίσκονται ας πούμε στον Καρκίνο που έχουμε τώρα θεωρούμε ότι είναι η έξαρσή του δηλαδή το καλύτερο περιβάλλον που θα μπορούσε να είναι για να λειτουργήσει έτσι αποδοτικά και να μας δείξει τη γενναιοδωρία του. Η Αφροδίτη στην Παρθένο θεωρείται σε πτώση, δηλαδή είναι σε ένα ζώδιο που δεν της επιτρέπει να εκφράσει με τον καλύτερο τρόπο να μας δώσει τέλος πάντων τα γενναιόδωρα χαρακτηριστικά της. Παρ' όλα αυτά, είναι μία Αφροδίτη αρκετά πειθαρχημένη, είναι μία Αφροδίτη γενικά που και όσοι την έχουν στο ωροσκόπιό τους γενέθλια, δηλαδή έχουν στον αστρολογικό τους χάρτη την Αφροδίτη στην Παρθένο, είναι άνθρωποι που έχουν εκλεπτυσμένο γούστο», είπε αρχικά η έγκριτη αστρολόγος.

Είναι μια Αφροδίτη πειθαρχημένη, αφοσιωμένη που αγαπά την ουσία και όχι τα λόγια. Ενώ, η Αφροδίτη στο Λέοντα κοιτάει να εντυπωσιάσει, την Αφροδίτη στην Παρθένο δεν την ενδιαφέρει να εντυπωσιάσει, την ενδιαφέρει όμως η ουσία στις σχέσεις», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.



