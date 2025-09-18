«The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!

Η δραματική ταινία έρχεται στο Novacinema 1 την Κυριακή 21/9 στις 22:00

STAR.GR
Media
«The Last Showgirl»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2025. Τη δραματική ταινία «The Last Showgirl» (2024, διάρκειας 85’) με τους Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Jason Schwartzman σε σκηνοθεσία της Gia Coppola θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένα εξουθενωμένο showgirl αντιμετωπίζει τη μοναξιά και τις αναμνήσεις καθώς ετοιμάζεται για την ύστατη παράστασή της. Στο καμαρίνι, η λάμψη σβήνει και τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 21/9 (22:00)!

«The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

